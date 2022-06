Többen sárga nyakkendőben jelentek meg, jelezve a Falco bajnoki címének ünneplése az éjjel nem ért véget. Nemény András polgármester és Illés Károly frakcióvezető is gratulált nemcsak a szombathelyi, hanem a körmendi csapatnak is, hiszen ezüstérmet szerzett vasárnap este.

Illés Károly emlékeztetett: dr. Gulyás Gergely a kormányinfón erősítette meg, hogy tartja az ígéretét, illetve várják, hogy az önkormányzat visszavásárolja a területet a vállalkozótól. A frakcióvezető rákérdezett: ez mikor történik meg?

Nemény András hangsúlyozta: az adásvételi szerződést aláírták, a fizetési határidő augusztus vége. Gulyás Gergely szava a polgármester számára ugyan garanciát jelent, de várják a kormányhatározatot, amiben nemcsak a visszavételre és a parkolók építésére, hanem a vállalkozó kártalanítására vonatkozó forrást is biztosítja a kormány.

Megtudtuk: eredményes volt a parkolóépítésre kiírt feltételes közbeszerzési eljárás, nettó 295 millió forintért készülhetne el a kórházzal szemben lévő területen a parkoló.

Illés Károly később úgy reagált: szerintük a vállalkozót már rég ki kellett volna ebből az ügyletből vezetni, hogy megkezdődhessen a parkolóberuházás. És ezúttal is elmondta: nem kellett volna eladni a területet.

A fideszes frakcióvezető a kámoni iskolában történtek kapcsán is kérdéssel fordult a városvezetéshez. Mint arról korábban írtunk: az érintett pedagógus a közelmúltban önkormányzati elismerést vehetett át Nemény András polgármestertől. Visszavonják-e kitüntetést és visszahívják-e az oktatási bizottságból az érintettet? - kérdezte Illés Károly.

- Amíg a vizsgálat le nem zárul, addig az ártatlanság vélelme mindenkit megillet – egy biztos, volt történés - mondta válaszában Nemény András, hozzátéve, ha a vizsgálat lezárul, annak lesznek következményei. A városvezető ugyanakkor hangsúlyozta azt is: valakinek a 30 éves munkáját, amit a szakma elismer, és a gyerekek is értékelnek, nem lehet eltörölni egy olyan vétség miatt, ami az elismerés átadása után következett be.

A bizottsági tagsággal kapcsolatos döntés a fegyelmi vizsgálat után születik meg, azt ő maga fogja előterjeszteni, ha indokolt - emelte ki Nemény András.

Lendvai Ferenc képviselő (Fidesz-KDNP) azt kérdezte: Molnár Miklós Szova NZRT. felügyelőbizottsági pozíciója nem összeférhetetlen-e a mostani ügyvezetői poszttal? Ismert, június 1. óta Molnár Miklós a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetője, a cégben pedig tulajdonos a Szova NZrt. Ez érdekes helyzeteket teremthet: például saját ügyvezetői beszámolóját a tulajdonos cég Feb-elnökeként kellene véleményeznie majd Molnár Miklósnak.

Dr. Károlyi Ákos jegyző válaszában kifejtette: nem áll fenn az összeférhetetlenség, a testület felelőssége, hogy akceptálja-e ezt a helyzetet.