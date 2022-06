TOP Plusz és 600 forintos parkolás

Horváth Attila alpolgármester kezdte az értékelések sorát, kiemelve benne: elfogadta a közgyűlés a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiát és a TOP Plusz Programot. Utóbbi a megyével közösen dolgozták ki, és ez lesz a biztosítéka az uniós források lehívásának. Az áremelkedések kapcsán úgy fogalmazott: elkerülhetetlen volt, de valamennyi önkormányzat hasonló lépésekre kényszerül. A 600 forintos belvárosi parkolási díjról külön megjegyezte: elsődlegesen közlekedésirányítási, és nem költségvetési kérdés volt. Ugyanakkor tervezik, hogy az itt élőknek ingyenessé teszik a parkolást.

Új buszmenetrend és elszámolási vita

Horváth Soma alpolgármester az új, augusztus 1-jétől életbe lépő buszmenetrendről beszélt. Kiemelte: az ország legmodernebb, legutasbarátibb buszai közlekednek Szombathelyen. Szólt arról is, hogy az 5-ös, a 9-es és a 7-es járatok visszahozásával, módosításával több városrészt kapcsoltak be a tömegközlekedésbe. A Volánnal fennálló elszámolási vita kapcsán pedig úgy fogalmazott: csak a szerződésben foglalt összeget hajlandó kifizetni a város, a pandémia miatti bevételkiesést nemszabad a szombathelyiekre terhelni.

35 hektárnyi területet értékesítene a baloldali városvezetés

Illés Károly, a szombathelyi Fidesz-frakció vezetője a sajtótájékoztatón emlékeztetett: Gulyás Gergely fenntartja Szombathelynek tett ígéretét a volt városi strand helyére tervezett parkoló ügyében, de a városvezetésnek csak kifogásai vannak, érdemleges nem történt mostanáig. Hozzátette: az északi-iparterületen 35 hektárnyi területet értékesítene a baloldali városvezetés jóval áron alul. Szerinte újabb ingatlanspekuláció van készülőben, a területet várhatóan több részre osztják majd különböző vállalkozóknak. A TOP Plusz Program kapcsán megjegyezte: a tervezet szerint a jobboldali vezetésű körzetekbe kevesebb fejlesztés jut, ezt az aránytalanságot nem támogatják.

Budapesti parkolási díjat fizettetnek a szombathelyiekkel

Illés Károly szólt arról is, az elektromos rollerkölcsönző telepítésével meg kellene várni, amíg rendeződik annak jogi háttere. – Budapesti parkolási díjat fizettetnek a szombathelyiekkel, miközben minden más szolgáltatás ára is emelkedik. Köztük például a hulladéklerakásé, félő tehát, hogy újra megszaporodnak az illegális szemétlerakók – húzta alá a frakcióvezető. Emlékeztetett: Szombathely anyagi helyzete egyáltalán nem indokolja ezeket a döntéseket és lépéseket, például: több mint kétmilliárd forinttal több adó folyt be a városhoz a tervezettnél.

Az autóforgalom csökkentése a cél

A Fentartható Városi Mobilitási Terv elfogadása, a buszmenetrend változtatása és a parkolási díjak emelése egy célt szolgált: az autóforgalom csökkentését – hangsúlyozta Németh Ákos tanácsnok. Az elektromos rollerkölcsönző hálózat kapcsán megjegyezte: kijelölt pontokat telepítenének, így elkerülhető a fővárosban tapasztalt káosz.

Ügyeltek a csatlakozásokra

Pozitívan értékelte a menetrendmódosítást Kelemen Krisztián is, külön kiemelte: ügyeltek a csatlakozásokra és a kelet-nyugati, északnyugati-délkeleti átjárhatóság biztosítására. Szólt arról is, elfogadta a közgyűlés a bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepció cselekvési programját, amely 2024. június végéig határozza meg a teendőket. A TOP Plusz program kapcsán azt mondta: egész városban gondolkodnak, a lakótelepek azért élveznek prioritást, mert eddig nem kaptak elég figyelmet ezzel kompenzálnák az előző éveket.

Nem biztos, hogy a tervezett 250-300 darab rollerre szükség lenne

Koczka Tibor, a Pro Savaria képviselője kifogásolta, hogy az állami közútkezelő egyetlen, a fenntartásában lévő szombathelyi utat sem újít fel az idén, pedig szerinte rossz állapotúak. A közlekedést érintő döntésekről azt mondta: élhető, kerékpáros- és gyalogosbarát város felé mutatnak. A rollerek kapcsán azonban megjegyezte: nem biztos, hogy a tervezett 250-300 darabra szükség lenne. Szerinte le kell fektetni a rollerezés szabályait a KRESZ-ben, de addig is el kell fogadni: a rollerek itt vannak, a fiatalok szeretik.