Másnap a dicsőítések, imádságok mellett fakultációs programokkal folytatódott a fesztivál. Szombaton dr. Székely János megyés püspök mutatott be szentmisét. Ezt követte a Dicsőítő imaest és szentségimádás. A püspök atya úgy fogalmazott az ünnepről, hogy az egyház, a kereszténység a Szentlélek kiáradásából született. – Ebből a csodából, ahogy nyitott szívű emberek egészen elteltek Isten erejével az ő békéjével. A Lélekfesztivál ugyanezt próbálta megvalósítani. Kinyitottuk a szívünket, sok-sok fiatal szívét az ég felé, és átéltük, hogy Isten egészen betölt, átjár, alakít, formál. Az igazi megújulás mindig az emberi szív mélyén kezdődik.

Egy család életében is, ahogy a házaspár éli a szeretet szövetségét, de akár egy nemzet vagy a történelem folyamán is a mélyben kezdődik minden, az elindulás a helyes irányba. Hatalmas eső volt a mise alatt, és többek között azt is átéltük, hogy a kegyelem olyan, mint egy óriási, odafentről jövő zuhatag, mely az emberi lélek kelyhét túlcsordulásig megtölti. Betölt és segít abban, hogy ezt továbbadjuk másoknak, akik keresik az életük értelmét, vagy akár a szenvedőknek, betegeknek, szegényeknek. Ne csak magunknak tartsuk meg a kincset, hanem árasszuk tovább! – osztotta meg gondolatait dr. Székely János megyés püspök.