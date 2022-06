A negyedik mérkőzéssel folytatódott az NB I.-es kosárlabda-­bajnokság döntője: az Egis Körmend fogadta a megyei rivális Falco-Volvo Alpok Autó Szombathelyt. Az egyik fél három megnyert meccsig tartó párharcában 2-1-re vezetett a Körmend, így azzal a tudattal lépett pályára, hogy ha nyer, begyűjti a klub történetének negyedik bajnoki címét. Viszont a Falco nem hagyta, hogy ünnepeljen a piros-fekete tábor, meggyőző teljesítménnyel, stabil játékkal aratott roppant magabiztos győzelmet – simán nyert 77-62-re. Így a csapatok vasárnap döntenek a bajnoki cím sorsáról: 18.30-kor a Falco fogadja a Körmendet.

Jóval a találkozó kezdése előtt ezer fokon izzott a körmendi katlanban a hazai tábor, a vendégek visszafogottan, csendesen várták a labdafeldobást. Érted harcolunk feliratú pólóban melegítettek ismét Ferenczék a nemrégiben elhunyt Csák Tamásra emlékezve, aki meghatározó tagja volt a Rába-parti kosárlabda-társadalomnak. Negyedórával a nyitány előtt a vendégek is rázendítettek – alakult a hangulat. Már a találkozót megelőző napon elkelt minden jegy, így ki sem nyitottak a pénztárak. Kis túlzással élve még a csilláron is piros-fekete szimpatizánsok lógtak. A körmendiek és a piros-feketék távolabbról érkező szimpatizánsai egy csodára vártak. Egy 2003 óta meg nem ismétlődő csodára, amit úgy hívnak: bajnoki cím. Gondolta volna ezt bárki is a szezon elején? Aligha! A Falco az egyenlítés reményében lépett pályára, hogy megmaradjon az esélye a címvédésre.

Szavakkal leírhatatlan hangorkánban hozta el a labdát a házigazda a feldobás után, de előbb Stokes, majd White is célt tévesztett távolról. A derbi első pontjai Takács neve mellé íródtak, majd hanyag labdavesztések borzolták a kedélyeket mindkét oldalon. Váradi büntetőiből csak egy akadt be, aztán jött Benke, aki elsüllyesztette a meccs első tripláját (2-4). A hatodik percben először vezetett néggyel a Falco (7-11), majd beállt Ferencz és a megszerezte a Körmend első hármasát (10-11). Megélénkült a játék, Gordon sikeres büntetőivel már az MTE-nél volt az előny, majd a szemfüles White labdát csent és zsákolt egy hatalmasat, nem sokkal később pedig távolról is betalált, már néggyel vezetett a Körmend (17-13). A nyolcadik percben Ferencz ismét távolról talált be (22-17), de a végjáték 4-0-val a sárga-feketéké volt, így 22-21-gyel zárult az első negyed.