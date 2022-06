A Szikszay Edit Művelődési Ház nagytermében már áll az Őrség értékeit, hagyományait bemutató kiállítás váza. Breszkócs Csilla intézményvezető elmondta, hogy ezúttal a természet adta őrségi kincsek bemutatására vállalkoznak, így a kiállításban kiemelt szerepet kap például a méz, a tökmagolaj, a szőlészet, a borászat, a lekvárfőzés és a gyógynövénygyűjtés. Az archív fotók mellett Simon Attila fotográfus munkáit is használják a tárlatban, emellett számos olyan használati, illetve mezőgazdasági tárgyat, amelyeket őrségi családoknál gyűjtöttek össze.

– A legfőbb cél, hogy tisztelegjünk a múlt előtt, így az alapvető értékek továbbra is a figyelem középpontjában maradnak. Ennek jegyében rendezzük be az új kiállítást, amely hagyományainkat, tárgyi és szellemi örökségünket jeleníti meg. Zenés és táncok programjainkat is úgy állítottuk össze, hogy hangsúlyosan szerepel benne a népzene, a néptánc – ezt már Őr Zoltán, Őriszentpéter polgármestere mondta, aki azt is megemlítette, hogy az első Őrségi Vásárt 1981. június 26-a és 28-a között rendezték meg az Őrségi Baráti Kör szervezésében.

Forrás: Szendi Péter

A polgármester úgy látja, hogy felfokozott érdeklődés övezi az idei Őrségi Vásárt, az emberek nagyon-nagyon várják a hétvégi programot. Ennek egyik oka valószínűleg az lehet, hogy az elmúlt két évben a koronavírus-járvány miatt nem tudták megtartani a nagyszabású rendezvényt. A vásár közösségi oldalán a teljes program megosztásakor néhány napon belül több mint százezres elérést produkáltak. Újdonság az idén, hogy a szervezők ajándéktárgyakkal készülnek, vászontáskát, emlékplakettet, bögrét, pólót és képeslapot is lehet vásárolni a szabadtéri színpad melletti információs sátorban, természetesen az Őrségi Vásár logójával.

– Az Őrségi Vásár a térség meghatározó eseménye, az Őrség legnagyobb ünnepe. A program nagy előkészületet igényel, ezek a napok a település rendbetételéről, a kaszálásról, a parkolók kialakításról szólnak. A vásár idején megtízszereződik a település lakossága, több mint 10 ezer emberre számítunk idén is. Nehezen férnek el ennyien, de szeretnénk mindenkit méltó módon fogadni. Négy vendéglátószigetet alakítunk ki, és parkoló is jóval több lesz, mint az előző években – tájékoztatott Őr Zoltán.

A felkészülés és a kétnapos esemény lebonyolítása órási összefogással zajlik, a civil szervezetek, a sportegyesületek, a polgárőrség és az önkéntes tűzoltóság tagjai, valamint az önkormányzati hivatal dolgozói is a program sikerén dolgoznak. A vásárnak része lesz az őrségi termelői piac, amely tízéves lesz idén júliusban. A vendéglátó- és a pihenőkapacitást is bővítették ezen a területen, ez jó szolgálatot tesz a hétvégi vásár idején. Különlegességekkel is készülnek, lesz tűzijáték és őrségi kézműves sör is a hivatalosan szombaton 9 órakor nyíló 40. Őrségi Vásáron.