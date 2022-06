A Himnusz után Ágoston Gabriella, a Zrínyi utcai általános iskola nyolcadikos tanulója Pierre de Coubertin „Óda a sporthoz” című versét szavalva nyitotta meg az ünnepséget, amelyen a felszólalók nem győzték vázolni a sportegyesület jubileumának jelentőségét. 1871. január 20-án alakult meg a Szombathelyi Korcsolyázó Egylet, amely lerakta az alapjait az egyesületnek. Az SZKE-ből később Vas megyei TE, majd Szombathelyi Sportegyesület lett. 1897-ben már nemzetközi atlétikai és kerékpáros versenyre került sor a vasi megyeszékhelyen. A XX. század elején a legsikeresebb versenyzőnek Szabó Károly bizonyult, aki tagja volt a magyar tornászcsapatnak. Ezenkívül kiemelkedő eredményei voltak távolugrásban, magasugrásban és rúdugrásban is. Szabó Károlyt az SZSE egyik rendkívüli közgyűlésén „örökös bajnok” címmel tüntették ki. Már az első világháború előtt ütőképes labdarúgócsapat alakult, amely méltóképpen tudta képviselni Szombathelyt és Vas megyét egyaránt. A budapestieken kívül osztrák, cseh, sőt angol csapatok is vendégeskedtek Szombathelyen, hogy sportolóik összemérhessék tudásukat. A sportegyesület újabb fellendülése 1922-ben kezdődött. Kolmann János atléta nevét még az ország határain túl is megismerték. A labdarúgócsapat több értékes győzelmet aratott, szépen szerepeltek a vívók és a teniszezők is. 1923 augusztusában úszóversenyt rendeztek a Perint-patak kimélyített medrében. Ezekben az években alakult át a SZAK a nagy képességű, de dicstelen véget ért Sabaria FC profi csapattá. (Mindössze 1926-től 1932-ig működött a klub.)

Kolmann János 1920–1935 között az SZSE színeiben több mint 100 érem és 20 értékes tiszteletdíj tulajdonosává vált. Tehetségével, hihetetlen szorgalmával, többszörös magyar válogatott és magyar bajnok volt gátfutásban, de több versenyt nyert más számban is. Sok dicsőséget szereztek a teniszezők: Asbóth József, Bujtor Frigyes, dr. Horváth György, Jusics Ilonka. Vívásban Rájczi (Rasztovics) Imre tagja volt az 1936-os olimpiát nyert magyar kardcsapatnak, Gonda István vidéki egyéni és többszörös csapatbajnok volt. Csató Béla testnevelő tanár, kiváló sportpedagógus több sportágban is jeleskedett. A szombathelyi BÜSE 1941-ben alakult meg, majd később a Cipőgyár SE nevet vette fel. Az asztaliteniszezők – Stalmecz Gabriella és Pék Miklós voltak a csapat vezéregyéniségei – 1950-ben a világbajnokságon egyéniben és vegyes párosban a legjobb 16- ig jutottak el. Ezt követően is egyre többet hallattak magukról a tekézők, a kézilabdázók.

Boros Ferenc 1951-ben, Szép Gyula 1960-ban nyert magyar országos bajnokságot tekében. Csík Márta az 1972. évi ifjúsági Európa-bajnokságon szerzett aranyérmet. Figyelemreméltó eredményeket értek el a cipőgyár dolgozói. Éppen 50 éve, 1972. november 5-én avatták fel Szombathelyen a klub sportcsarnokát a Safrankó Emánuel úton (ma Sugár út). A hetvenes évek derekán az SZSE-Dózsa és a Cipőgyár fúziójából alakult Sabaria SE Szombathely legrégibb sportegyesületének jogutódja lett.

Az 1975 februárjában megalakult Sabaria SE a klub 100 éves jubileumának évében nem kevesebb, mint két NB I.- es, egy NB I/B-s, hat NB II.- es és két NB III.-as csapatot, együttest tudhatott magának. A területi és a megyei-városi bajnokságokban szereplőkkel együtt mindösszesen 37 csapat tartozott az égisze alá, és több mint 600 igazolt versenyző viselte mezén a Sabaria SE címerét.