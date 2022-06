Az idei Rába menti Szlovén Napra ötszáz érdeklődőt vártak. A szlovén Rábavidék településeiről szép számmal vettek részt a kétvölgyi kultúrház udvarán megrendezett eseményen, de sok elszármazott is hazajött a találkozóra Budapestről, Szombathelyről, Sopronból és Mosonmagyaróvárról. Kovács Andrea, a szervező Magyarországi Szlovének Szövetségének elnöke elöljáróban elmondta, hogy a szlovén közösség legnagyobb rendezvényéről van szó, amelyen kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a kulturális értékeknek és a nyelvápolásnak. – Az idei Rába menti napot azért hoztuk Kétvölgyre, mert a településnek volt egy komoly beruházása, amelyet most hivatalosan átadhatunk. A Kemencés-ház az úgynevezett magyar program támogatásával valósult meg, amely a Rábavidék fejlesztését tűzte ki céljául. Az új épület jelentős közösségépítő erővel bír, hiszen rendezvények helyszínéül is szolgál, de a kemence műhelymunkák lebonyolításához is nagyszerű lehetőséget kínál, akár generációk együttműködésével is – mondta az elnök. A programot megnyitó tábori szentmise után adták át a Kemencés-házat. Jusztin Valéria, a Területfejlesztési és Uniós Források Felhasználásáért Felelős Minisztérium osztályvezetője köszöntőjében hangsúlyozta: a Pénzügyminisztérium támogatásával megvalósult beruházás a település jelenét és jövőjét szolgálja. – 2019 óta dolgozunk a szlovén Rábavidék fejlesztése érdekében.

Forrás: © Unger Tamás

A kétvölgyi projekt nagyságát tekintve az egyik legkisebb, jelentőségét, hozzáadott értékét tekintve azonban a legnagyobb odaadással, elköteleződéssel előkészített projekt volt. Úgy gondolom, hogy a mai világban mindennél fontosabb a közösségek megtartó ereje, ezért van nagy jelentősége ennek a beruházásnak. Holecz Károly, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke arról beszélt, hogy szülőföld nélkül nincs múltja, gyökere az embernek. – Most már szerencsére egyre kevesebben mennek el a szlovén Rábavidékről, mert a térség épül, szépül, fejlődik, és egyre élhetőbb. Ehhez nagy segítséget nyújt a magyar kormány és az anyaország, Szlovénia is. A Rábavidék fejlesztését célzó program négy éven át összesen 900 millió forintot jelentett a térségben, a forrás minden településünkön látható nyomot hagyott – hangsúlyozta. Doncsecz András, Kétvölgy polgármestere kiemelte, hogy a település lakóinak régóta dédelgetett álma valósult meg. A leromlott állapotú melléképület helyén elkészült a Kemencés-ház, amelynek tervezője a kétvölgyi gyökerekkel is rendelkező Véghné Merkli Anna Mária.

Forrás: © Unger Tamás

A kivitelezés során Ropos Gábor, Felsőszölnök polgármestere nyújtott segítséget a munka összehangolásában. – Jó érzés, hogy ilyen lelkes, összetartó kis közösségünk van, és bízom benne, hogy a Kemencés-ház még jobban összekovácsol majd minket – zárta szavait a polgármester. A Magyarországi Szlovének Szövetsége az idén is átadta a Rábavidékért díjakat. Kovács Imréné és Gyécsek Attila a szlovének körében végzett sokrétű kulturális tevékenységéért, Jelka Pšajd a rábavidéki kulturális örökség megőrzése érdekében folytatott munkájáért kapta az elismerést. Az alkalomra színvonalas műsorral készültek az apátistvánfalvi és felsőszölnöki gyerekek, rajtuk kívül fellépett a Cerkvenjak néptánccsoport Szlovéniából. Este koncertet adott a Modrijani, amely Szlovénia egyik legnépszerűbb zenekara, olyannyira, hogy szerződtetésére több évet is várni kell. A szlovén napon részt vett az elmúlt napokban a Rábavidéken vendégeskedő szlovén nagykövet, dr. Marjan Cencen és felesége; Kissné Köles Erika, az országgyűlés szlovén nemzetiségi szószólója és Metka Lajnšček, a Szlovén Köztársaság szentgotthárdi főkonzulja is.