A bejárattól nem messze nyíregyházi iskolásokkal találkoztunk – őket nehezen lehetett volna meggyőzni, hogy maradjanak az enyhet adó fák alatt a fürdőlepedőkön: egy pillanat alatt bevették magukat a nagymedencébe. Tanárnőjüktől, dr. Hudákné Fábián Nórától megtudtuk, Nyíregyháza önkormányzatának Szigligeten van a gyermeküdülője, 11 héten keresztül táborozhatnak ott Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelyének 12–14 éves iskolásai. A program egyik elemeként minden évben Sárváron, a fürdőn töltenek egy teljes napot. Hétfőn délelőtt nyolcvan-kilencven nyíregyházi gyermek vette birtokba a fürdőt. A pedagógusok még reggel figyelmeztették őket, hogy ma nagy meleg várható. Úgy indultak el a szállásukról, hogy a naptejet mindenkinek be kellett raknia a hátizsákjába, és a lelkükre kötötték, hogy használják is, hiszen az UV-B sugárzás eléri a nagyon erős szintet. A kamaszoktól nem messze a legkisebbek a szüleikkel zavartalanul élvezték a pancsolás örömeit a kalózhajóval és vízi várral csalogató gyermek-kalandmedencében és a bébipancsolóban is.

Mester Luca és Ernszt János másfél éves kisfiukkal, Benett-tel Komlóról utaztak Sárvárra, szerdáig maradnak, akkor mennek tovább Győrbe. Beni sárga úszómellényt kapott a vízi móka előtt, a napszemüveget és a kis sapkát még szoknia kell, az ötvenfaktoros naptejjel viszont gond nélkül bekente a bőrét az anyukája. UV-szűrős úszóruhát is vettek neki a szülei, hogy ezzel is védjék a naptól. A déli órákban biztosan árnyékban tartózkodnak, az egészségük megér ennyit – mondták. 11 és 16 óra között a legerősebb az UV-B sugárzás, ebben az időszakban különösen vigyázzunk bőrünk védelmére – mondta Pétervári Tibor, az OMSZ szombathelyi észlelője. Megerősítette: a hétvégéig kitart a kánikula, napközben 30–35 Celsius-fokig melegszik a levegő, és éjszakánként sem lesz hűvösebb 15–20 foknál. Kedden és pénteken lehet egy-egy futó zápor, de mérhető mennyiségű csapadék nem valószínű. Hétvégére a szél hoz némi felfrissülést: szombaton 29, vasárnap 30 fok várható. A folytatásban is maradnak a nyárias hőmérsékletek, de a légkör kicsit változékonyabbá válik.