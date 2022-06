Körkép 1 órája

Árhullámok a folyókon: a hirtelen vízszintemelkedés több helyen okozott károkat Vas megyében - fotók

Számottevő csapadékkal köszöntött be a június. A heves esőzések megyénk minden folyóján árhullámot indítottak el. Kedden a Gyöngyösön, a Répcén és a Pinkán is apadás, Sárvárnál a Rábán azonban lassú áradás volt tapasztalható. A hirtelen vízszintemelkedés több helyen okozott károkat, ezek elhárításán jelenleg is dolgoznak a szakemberek.

Polgár Patrícia

A lukácsházi víztározónál is elakadtak a faágak Forrás: Unger Tamás

Június 1-jén 10-15 milliméter eső esett a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vízgyűjtőinek területén. A csapadékmennyiség az azt követő napokban nem hogy csökkent, de jelentősen megnövekedett. Június 4-én, szombaton, majd 5-én, vasárnap is heves esőzés volt térségünkben, ami a Gyöngyös, a Pinka, a Répce és a Rába vízgyűjtő területét is érintette. A két nap leforgása alatt átlagosan 35-65 mm csapadék esett le. Az ilyen mértékű csapadékterhelés önmagában is jelentős mennyiség, azonban mindez néhány óra alatt hullott le. Ezt tetőzte, hogy a talaj felső 20 centiméteres rétegének telítettsége miatt semmilyen beszivárgás nem volt lehetséges – áll a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. Körmendnél apad a Rába, az árhullám miatt gyűlt össze a hordalék

Forrás: Szendi Péter Már a június elsejei esőzések is kisebb árhullámot indítottak a vasi vízfolyásokon, ám a tetőzést a szombati és vasárnapi esőzések hozták meg. Már a hónap első napján leesett csapadék jelentős, 1,2 méteres vízszintemelkedést mutatott a Gyöngyös kőszegi vízmércéjénél. A patak június 2-án 6 órakor tetőzött 343 centiméterrel, Lukácsházánál négy órával később 305 centiméteren volt a legmagasabb a vízszint. Az apadást követően az újabb, intenzív csapadék ismét jelentős árhullámot indított el – Kőszegnél hétfőn 7 órakor 354 centiméterrel, Lukácsházánál 10 órakor 337 centiméterrel tetőzött a vízfolyás. A Gyöngyösön azóta folyamatos apadás tapasztalható. A Répcén a június elsejei csapadékok csak kisebb vízszintemelkedést okoztak, azonban a szombat-vasárnapiból már 1,2 méteres vízszintemelkedés alakult ki. Ezt a Győr-Moson-Sopron megyei Répcevisnél mérték a szakemberek – tudtuk meg Kárpátfalvi Annamáriától, a vízügyi igazgatóság PR-munkatársától. A Pinkán és a Pinka-ágon is inkább múlt szombaton az esti órákban kezdett áradni a vízfolyás. A Pinka Felsőcsatárnál az első csapadékból pünkösdvasárnap hajnalban 129 centiméterrel, majd az újabb csapadék után további 1,6 méteres vízszintemelkedést követően pünkösdhétfőn már 239 centiméterrel tetőzött. A Pinka-ágra Kemestaródfánál vasárnap délben érkezett meg az első, kisebb árhullám. A második, már jelentősebb árhullám alkalmával hétfőn 17.45 órakor 314 centiméterrel tetőzött. Minden nap hullott csapadék június eleje óta a Rábán, itt a nagyobb problémát a meder folyamatos telítődése okozta.

Árvíz okozta károk Lukácsházánál

A hétvégi eső már komolyabb vízszintemelkedést hozott: Szentgotthárdon múlt vasárnap 8.45 órakor 61 centiméterrel, Körmenden 19 órakor 172 centiméterrel tetőzött a folyó. A vasárnapi csapadék miatt ismét áradni kezdett a vízfolyás. Szentgotthárdon hétfőn 13.15 órakor 81 centiméterrel, Körmenden pedig kedd éjfélkor 279 centiméterrel tetőzött a folyó – tájékoztatott a vízügyi igazgatóság PR-munkatársa. Jelenleg a Gyöngyösön, a Répcén és a Pinkán mindenhol apadás tapasztalható. A Rábán Szentgotthárdnál és Körmendnél apadás, Sárvárnál pedig lassú áradás tapasztalható, de jelentősebb vízszintemelkedésre ott sem kell számítani. Kárpátfalvi Annamária hozzátette, hogy hidrológiai ügyeletük folyamatosan nyomon követte az eseményeket. Azt tapasztalták, hogy már a kisebb árhullámok is okoztak problémákat. Az áradások következtében a Lukácsházi-tározónál jelentős mennyiségű uszadék halmozódott fel. Szintén Lukácsháza térségében a Gyöngyös-patakon egy rövid szakaszon elmosódott a part. A Pinka medrébe pedig a viharos szél és a hódok tevékenysége miatt sok fa dőlt ki Pornóapátinál. Ezek jelentős akadályát képezik a lefolyásnak. A károk helyreállításán jelenleg is dolgoznak a szakemberek. Információink szerint a megyében a közelmúltban épült három záportározó (Rönök, Rábagyarmat, Kőszegdoroszló) és a dozmati víztározó is jól vizsgázott a nagy terhelés során. A témában bővebb tájékoztatást néhány napon belülre ígért a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság PR-munkatársa. A szakemberek ugyanakkor felhívják a figyelmet: a levonuló árhullámok miatt átmenetileg a vízi túrázás nem javasolt a vasi vízfolyásokon.

