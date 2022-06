Mint arról a vaol.hu elsőként számolt be: kiskorú veszélyeztetésének alapos gyanúja miatt büntetőfeljelentést tett a Szombathelyi Tankerületi Központ igazgatója mint munkáltató, egyben egy közalkalmazottal szemben belső vizsgálatot is indított. A Gothard-iskolában történt eset körülményeit a Szombathelyi Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja.

Sokan teljes megdöbbenéssel fogadták a hírt, nemcsak a történtek miatt, hanem mert az ügyben érintett pedagógust nemrég a baloldali városvezetés oktatásért díjjal ismerte el. A gyerekek körében rendkívül népszerűek az általa szervezett tanórán kívüli tevékenységek – ezt is többen elmondták. Mindennek nyomán számos találgatás látott napvilágot: mi történhetett a tanár és a diák közötti „vitában”, ami sérüléshez vezetett, és ami miatt a tankerületi igazgatónak büntetőfeljelentést kellett tennie?

Mint arról korábban írtunk, a kámoni általános iskola egyik nyolcadik osztályában történt az incidens. Az osztályba járó egyik tanuló szülőjét értük el, aki neve elhallgatását kérve osztott meg lapunkkal részleteket az ügyről. Kitért arra is, hogy nyolcadik osztályról van szó, nyilván nem kisangyalok, ám a gyerekek elmondása szerint a sértett tanuló semmi olyat nem tett, hogy a tanár lenyomja a földre és a fejére nehezedjen. A szülő kitért arra is, hogy nem a diákok adták a tanárnak azt a kést sem, amit állítólag úgy dobott el, hogy az beleállt a padba. A nyilatkozó megerősítette azt is, hogy a gyerekek elmondása szerint a pedagógus alkoholos befolyásoltság alatt állt.

Több szülővel, az iskola életét jobban ismerő személlyel beszéltünk az eset kapcsán. Megtudtuk, hogy hiába voltak korábban figyelmeztető jelek – értesüléseink szerint a tanár ellen régebben indult már fegyelmi eljárás –, mégis folytathatta munkáját. Olyan információk is eljutottak hozzánk, hogy a diákok máskor is szóvá tették viselkedését más tanároknak, ám mindennek következménye látszólag nem volt. Elmondható ugyanis az is: más szombathelyi iskolában óraadóként is dolgozó tanár hiányszakmával rendelkezik, ezért pótlása komoly szakmai kihívást jelenthet az intézményvezetőknek.