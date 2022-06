Információink szerint szombaton reggel vették észre, hogy valószínűleg az éjszaka folyamán betörtek Szombathelyen, a Dolgozók útján lévő pénzváltóba. Arról nincs információnk, hogy pénzt is zsákmányoltak-e. Úgy tudjuk, hogy szombaton reggel jelentek meg a helyszínen a rendőrök és a bűnügyi helyszínelők több járművel, majd körbekerítették a területet és több nyomot is rögzítettek. A környéken több kamera is van, ezeknek a felvetelei is segíthetik a rendőrök munkáját.

Forrás: Horváth Balázs