A helyi szervezők a játékosok egyéni kéréseit is igyekeznek teljesíteni. Az elmúlt hetekben a fürdőben lázas munka folyt, hiszen ki kellett építeni a nyugodt munkához szükséges infrastruktúrát, a kapukat.

A játékosok Bükfürdőn, az egyik rangos hotelben laknak. A meccsekre innen utaznak Sopronba, majd utána ide is érkeznek vissza.

- A Danubius Hotels szállodalánc évtizedek óta megbízható partnere a hazai sportszövetségeknek. Az együttműködés a járvány éveiben is sikeres volt és örömünkre szolgált, hogy a FINA sportolók nyugat-magyarországi szálláshelyül is minket választottak.– mondta Németh Viktória, a Danubius Hotel Bük szállodaigazgatója. – Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy otthont adhatunk a sportolóknak. Nyolc nemzet játékosaihoz, más-más napirendjéhez igazodunk, amely rendkívül nagy odafigyelést és összehangolt csapatmunkát igényel. A tőlünk megszokott odafigyeléssel látjuk vendégül őket, kérésükre egy vegán étlapot is összeállítottunk számukra.

Megtudtuk, a hotel 197 szobájának egy nagyobb hányadát foglaltak le a sportolók és kisérőik számára. Ez összesen 1300 szobaéjszakát jelent.

- 1996 óta vagyunk a nemzet sportvárosa az elmúlt években számos sportmérkőzésnek, illetve edzőtábornak adhattunk otthont – tette hozzá dr. Németh Sándor, Bük polgármestere. – A hazai rendezésű vb egyik helyszíne szűkebb pátriánk Sopron. Külön öröm számukra, hogy a C csapat tagjai a városunkban laknak és edzenek. Ennek pedig jelentős marketing és reklámértéke lehet.

A női válogatottak: Új-Zéland, Brazília, Kazahsztán, Ausztrália

A férfi válogatottak: Dél-Afrika, Olaszország, Kanada, Spanyolország