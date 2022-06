Kötelező önkormányzati feladat 2019. január 1-je óta bölcsődei ellátást nyújtani. Így azokon a településeken, ahol nincs ilyen intézmény, az önkormányzatnak erre vonatkozólag feladatellátási megállapodást kell kötnie. Hétfőn a szombathelyi közgyűlés arról döntött: a falvaktól hozzájárulásként az eddigi 3000 forint helyett gyermekenként naponta 5495 forintot kérnek. Sé, Nárai, Torony, Ják és Gencsapáti önkormányzatát érinti a döntés. Sebestyén Bianka, a Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény vezetője arról tájékoztatott: a hozzájárulás mértéke 2018-ban gyerekenként naponta 2000 forint körül mozgott, 2019-ben emelték 3000 forintra.

Az intézményvezető szerint 2022-ben reális a gyerekek ellátása után fizetendő napi 5495 forint. Hangsúlyozta azt is: három pilléren nyugszik a bölcsődei finanszírozás: annak legnagyobb részét az állami, feladatalapú támogatás adja, azt viszont nem a beíratott, hanem a bölcsődében jelen lévő gyerekek száma alapján kapják. A másik pillér a szülői befizetéseken nyugszik: ez a bevételük 3–5 százalékát teszi ki. Míg a harmadik pillér az önkormányzati hozzájárulás. – Nincs félreértés ebben? – ez volt az első kérdése Kovács György toronyi polgármesternek, amikor megkapta a szombathelyi önkormányzattól a tájékoztató levelet, hogy emelik a hozzájárulási díjat. Azt a választ kapta: nincs, ennyi a bekerülési költség. – Nyolcvankét százalékos az emelés – ezt is kiszámolta a településvezető, aki hozzátette, a költségvetésük sarokszámai adottak, így tíz helyett várhatóan ötre csökkentik a megállapodásban vállalt gyereklétszámot. Erről majd a képviselő-testület dönt.

– Tíz gyerekre szólóan van megállapodásunk a szombathelyi önkormányzattal. Ha mindannyian igénybe vették a szolgáltatást, akkor ez az önkormányzat számára évente 6 millió forint kiadást jelentett, most ez 12 millió forintra emelkedne – mondta el Nagy Róbert, Sé polgármestere. – Ezt nyilván nem tudjuk vállalni. Ezért a képviselő-testület úgy döntött, hogy a megállapodásban a gyereklétszámot ötre csökkenti. Erről már tájékoztattuk László Győző alpolgármestert. – Nem kaptunk indoklást, hogy miért ilyen mértékben emelik a hozzájárulási díjat – erről Németh Tamás, Nárai polgármestere beszélt lapunknak. Hozzátette: tudomásul vették az emelést, ám azt is jelezték: egy nárai gyerek sem igényli a következő nevelési évben a szolgáltatást. A faluvezető leszögezte azt is: a hosszú távú megoldás egy saját bölcsőde lesz. Nem tud mást tenni, elfogadja a díjemelését Gencsapáti önkormányzata is – ezt már Bodorkós Ferenctől tudtuk meg.

A polgármester úgy folytatta: – Reményeink szerint hamarosan senkivel sem kell egyezséget kötnünk, mert jól halad a kétcsoportos bölcsőde építésének előkészítése. A TOP Plusz programban 300 millió forintot nyertek az új létesítményhez. – Az engedélyes tervek rendelkezésre állnak, most készülnek a kiviteli tervek, szeptemberben mehet közbeszerzési eljárásra – tájékoztatott Bodorkós Ferenc. – Huszonöt-harminc gyereknél merül fel annak lehetősége, hogy bölcsődébe adják. Nekünk sajnos nincsen bölcsődénk. Egy 24 férőhelyes, kétcsoportos intézményre rendelkezésre állnak az engedélyes tervek és a kivitelezésre vonatkozó tervezői költségbecslés is – ezt már dr. Tóth Ernőtől, Ják polgármesterétől hallottuk. Megtudtuk azt is, hogy miközben keresik a megfelelő pályázati lehetőséget a beruházás elindításához, most nem tehetnek mást, elfogadják a szombathelyi ajánlatot. Öt gyermekre igénylik a feladatellátást.