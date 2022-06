. A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége küldöttgyűlésén kitüntetéseket adtak át. Az elismerés mellé élethosszig tartó területi jegy is jár a vasi vizekre. A kitüntetéseket a szövetség elnökétől, Seregi Miklóstól és Puskás Norbert ügyvezető elnöktől vehették át a díjazottak. A szövetség elnöke elsőként Krizsán Zsuzsannát, a Szombathely Televízió felelős szerkesztőjét, műsorvezetőjét, kreatív igazgatóját, az M4 Pecatúra Vas megyei tudósítóját szólította. Az elmúlt tizenkét évben szinte minden horgászat témájú riport, műsor az ő szerkesztésében született. Kollégáival közösen gyakran készít tudósításokat az M4 Pecatúra magazin részére is a vasi vizekről.

Vas Megye Horgászsportjáért kitüntetésben részesült Szabó Dániel pergető versenyhorgász, aki az Elektromosok Sporthorgász Egyesület vezetőségi tagja. Az elmúlt évben az I. Trout Area pergető országos bajnokság ezüstérmese lett, és ezzel a Trout Area vb-n induló magyar csapat, nemzeti válogatott tagja. Dr. Molnár Tamás, a Pannónia Horgász Egyesület felügyelőbizottságának elnöke, a szövetség felügyelőbizottságának tagja Vas Megye Horgászatáért kitüntetésben részesült. 1990 óta a Pannónia Horgász Egyesület tagja, felügyelőbizottságának elnöke. A szövetség felügyelőbizottságának aktív tagja 2008 óta. Vas Megye Horgászsportjáért járó elismeréssel gyarapodott Németh Balázs világbajnoki ezüstérmes versenyhorgász is, aki a Vasi Vizeken – Trabucco Team tagjaként Vas megye képviseletében a hétvégén zajló Method Klubcsapat OB-n vett részt Maconkán. Az elmúlt időszakban két tagegyesületnél is személyi változások történtek a vezetőségben. A Hegyfalu és Vidéke HE és a Kerkaszentkirályi Kerka HE élére is új elnök került.

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége küldöttgyűlése Körös Zsoltot (Hegyfalu HE) és Simon Ádámot (Kerkaszentkirályi Kerka HE) a szövetség intézőbizottsági tagjának választotta. A tisztségviselő-választások és a felügyelőbizottság beszámolójának elfogadása után Puskás Norbertnek, a szövetség ügyvezető elnökének beszámolója következett az elmúlt évről és a jövő kihívásairól. Az írásos szervezeti beszámolóból kiderült, hogy a tavalyi év első hónapjaiban már érzékelhető, dinamikusan emelkedő horgászjegyváltási kedv tovább fokozódott. A szövetség 29 tagegyesületében a gyermek- és felnőtthorgászlétszám terén az eddigi 2020. évi 11 082 fős rekordot 2021- ben is sikerült tovább növelni, 11 524 főre.

Nagy öröm, hogy ezen taglétszámból a gyermek állami jegyet váltó pecások száma 1781 volt, mely 127 fős növekmény. Az elmúlt években elnyert EU-s és hazai fejlesztési pályázatoknak és a dinamikusan emelkedő területi jegyértékesítésnek köszönhetően a szövetség összes árbevétele 2021-ben meghaladta a 300 millió forintot. A horgászlétszám és az engedélyváltások növekedése a dráguló halárak mellett is biztosította, hogy összességében a tavalyi esztendőben egy-, két- és háromnyaras halból 85 183 kilogrammot, valamint 75 150 darab előnevelt őshonos halat tudott kihelyezni a szövetség a vasi vizekbe.

A hatóság által jóváhagyott halgazdálkodási tervekkel és a horgászok igényeivel összhangban a legnagyobb mennyiségben a fogható méretű ponty került a horgászvizekbe. Ezenkívül a szervezet igyekszik fókuszálni más őshonos halfajok (kecsege, sebes pisztráng, harcsa, compó) minél nagyobb arányú telepítésére.

A szakmai beszámolót követően Bíró Etelka gazdasági vezető előterjesztésében a pénzügyi beszámolót ismerhették meg a megjelentek, amelyből kiderült, hogy az elmúlt esztendő – a fejlesztések és a szakmai sikerek mellett – rendkívül pozitív pénzügyi eredménnyel is zárult. A küldöttek elfogadták a közhasznúsági beszámolót. Az ülésen a munkaterv- és programnaptár is napirendre került, jóváhagyták a küldöttek a tagdíjra és az idei év költségvetésére vonatkozó előterjesztéseket, valamint a jelölőbizottságot is felállították a 2023. évi tisztújítás előkészítésének érdekében.