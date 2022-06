A Magyarországi Szlovének Szövetsége ebben az évben is kiosztotta A Rába-vidékért díjakat, ezúttal hárman kapták meg az elismerést. Egyikük Kovács Imréné Mariann Felsőszölnökön nőtt fel szlovén családban. A szlovén kultúra szeretetét és ápolásának igényét otthonról hozta magával. Hat évig vett részt a Nindrik-indrik Színjátszócsoport munkájában, 2010 óta a Rábavidéki Szlovén Nyugdíjas Néptánccsoport aktív tagja, valamint vezetője is egyben. 2016-tól a Rozmaring Népdalkör csoportvezetője és énekkari tagja. 2005-ben lépett be a Szlovén Nyugdíjas Egyesületbe, amelynek egy évig elnöke volt, 2014 óta pedig alelnöke. Jelentős szerepet vállal a népi mesterségek fennmaradásában. Több évtizede foglalkozik papírvirágok készítésével, amelyek bemutatását vállalja műhelymunkák alkalmával is.

A másik díjazott Gyécsek Attila, aki szintén szlovén családból származik Felsőszölnökről. Munkájával sokat tesz a szlovén kultúra és nyelv megőrzéséért a Rábavidéken. Általános iskolás kora óta aktív szereplője a kulturális életnek falujában. 1999-ben lépett be a felsőszölnöki néptánccsoportba, ahol 10 évig táncolta a Rábavidéki szlovén néptáncokat. Huszonkét éve énekel a felsőszölnöki Pável Ágoston Vegyeskarban, emellett tagja a felsőszölnöki Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek. Attila három gyermek édesapja, akiket a szlovén kultúra iránti szeretetre nevel. Idén a harmadik díjazott, Jelka Pšajd a muraszombati Területi Múzeum munkatársa volt, akinek a Rábavidékkel való együttműködése 2005-re nyúlik vissza és a mai napig tart.

Ekkor kezdte gyűjteni a Rábavidéken élő emberek élettörténeteit, amelyekből könyv is született. Több néprajzi dokumentumfilm készítésében vett részt. 2006 és 2019 között rendszeres szerzője volt a Porabje újságnak, amelyben számos cikke megjelent, valamint riportokat készített a szlovén rádió Monošter számára. Közreműködött kazetta és CD kiadásában a Rábavidéken. Nagyon jó kapcsolatokat alakított ki az itt élő szlovénekkel, így alkalma nyílt megismerni szokásaikat és publikálni a róluk készült tanulmányokat. A Felsőszölnöki Néptánccsoport részére szakmai segítséget nyújtott a Szlovénszke Gorice területéről származó néptáncok színpadra állításában. Rendszeresen közreműködik különböző előadásokon és műhelymunkákon, amelyeken a rábavidéki népszokásokat mutatja be.