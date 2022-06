Krumplifőzéssel kezdődött a közös akció; mint megtudtuk, ha lila burgonyával készült volna a tészta, jól állt volna neki a fügelekvár is, de ragaszkodva a hagyományhoz, ezúttal fagyasztott szilva került a gombócokba. Amíg a krumpli főtt, kikeverték a zöld tésztát az „Őrség aranyával”, tökmagolajjal – szénsavas ásványvízzel, hogy a buborékok könnyebbé tegyék a tésztát –, a gyerekek ámultak, még nem láttak ilyet. A korminlekvárról sem hallottak, ami a szederhez, áfonyához hasonló ízű, intenzív illatú kék szőlőből van – ez került a palacsintába. – Nyama, nyama! – kommentálta a legkisebb lányka, az óvodás Kira tetszését kifejezve, és már meg is hívta Farkas Ricsit, hogy jöjjön velük az akvaparkba másnap a testvére születésnapjának megünneplésére. A séf megtiszteltetésnek vette ezt a gyors és nagyon kedves barátkozást. Egyébként az egyik kislánynak, Tányának is éppen születésnapja volt, tízéves lett, úgyhogy a jótékonysági főzés az ő szülinapi partijának is megfelelt.

Az időközben megfőtt krumplit meghámozták, áttörték, liszttel, tojással, sóval homogén tésztát gyúrtak belőle. A szilvákban a mag helyére kristálycukorból, vaníliás cukorból, fahéjból kevertek tölteléket, majd a töltött szilvákat betakarták a vékonyra nyújtott tésztakockákba, gombócokká formálva. Végül nem pirított zsemlemorzsába hempergették, hanem darált mákkal főzték fel a búzadarát, abból lett a bunda. A mákos morzsához pedig vajat, tejet és citromhéjat is használtak. A finomságokat porcukorral tálalták, a zárdában lakó mind a tizenegy Ukrajnából jött gyermek vacsorázhatott belőle. A konyhai közös munkát a kétnyelvű Alekszina Stejfan segítette, mert a lányok nem beszélnek még magyarul, csak ukránul. A konyhában segíteni eddig csak a nagylány, Margarita szokott, de Farkas Ricsi szeretetteljes beavató tevékenysége révén most a kisebbek is kedvet kaptak.