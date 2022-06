Megbotránkoztatta a szombathelyi közgyűlés Fidesz-KDNP frakciójának tagjait az a mértékű drágítás, amit a baloldali városvezetés tervez több területen érvényesíteni, és amiről hétfőn dönthet a közgyűlés.

- Nemény András volt, aki a választási kampányában ingyenes parkolást ígért, ehhez képest annak díját két év alatt sikerül a duplájára emelnie – összegzett Illés Károly frakcióvezető az Uránia udvarban tartott pénteki sajtótájékoztatón. - Ha emlékszünk, 2019-ben még 320 forint volt a parkolás díja, aztán lett 400 forint, most pedig azt a belvárosban 600 forintra emelné a városvezetés. A mostani háborús helyzetben az emberek életét inkább könnyíteni kellene, nem beszélve a belvárosi kereskedőkről, akiket – úgy gondolom –, hogy ezzel az intézkedéssel a városvezetés ellehetetlenít – fogalmazott a fideszes frakcióvezető.

Jobban áll a város - több az iparűzésiadó-bevétel

Illés Károly úgy folytatta: - Kijöttek a végleges zárszámadási adatok a múlt héten: tudjuk azt, hogy Nemény Andrásék eddig megtévesztették Szombathely lakosságát azzal, hogy a városnak kevés a pénze. Most látjuk a végleges adatokból, hogy Szombathely iparűzésiadó-bevétele 134 százalékon teljesült: ez azt jelenti, hogy a tervezett 6,5 milliárd forint helyett 8,7 milliárd forint folyt be Szombathely kasszájába. Ez jóval meghaladja a tervezettet. Persze felvetődik a kérdés, hogy tudatosan tervezték-e alul a költségvetést, megtévesztve ezzel a szombathelyieket, és ha igen, akkor miért? Talán az ingatlanmutyi miatt, hogy indokolhassák azt, hogy el kell adni 800 millióért a város ezüstjét? Vagy ha nem, akkor a teljes hozzá nem értésről tesznek tanúbizonyságot az alultervezéssel – erről is beszélt Illés Károly.

A frakcióvezető kitért arra is: - Vajon azért kell-e ez a drasztikus parkolódíj-emelés, hogy a Szova Nzrt-től az elmúlt hetekben távozó sok-sok igazgatónak a végkielégítését a szombathelyi lakosokkal fizettessék meg? - tette fel a kérdést.

A belváros képviselője is ellenzi

Dr. Takátsné dr. Tenki Mária belvárosi önkormányzati képviselőként ugyancsak ellenzi, hogy ilyen mértékű parkolódíjat vezessen be a városvezetés. - Álláspontom szerint ez nem szolgálja sem az itt lakók, sem az üzlettulajdonosok, sem pedig az ide jövő és ügyeket intéző polgárok érdekeit – szögezte le.

Drágább belépőjegyek

A baloldali városvezetés tervezete szerint a többi között 40 százalékkal drágulhat a belépőjegyek ára a Tófürdőre és Műjégpályára. Ennek kapcsán Illés Károly rámutatott: van olyan szomszédos megyeszékhely, ahol éppen az ott élők életének megkönnyítése érdekében csökkentik a díjakat, hogy ezzel is megteremtsék a lehetőséget, hogy az emberek kikapcsolódhassanak.

Mi tesszük hozzá: Zalaegerszegen az aquaparkba Egerszeg kártyával az egész napos felnőtt fürdőjegy 1300, a diákjegy 1000, a nyugdíjas és gyermek fürdőjegy 600 forint, az óriáscsúszdára szóló felár pedig 1000, illetve 500 forint.

A temetkezési díjakat is emelik

A baloldali városvezetés tervezete szerint a temetkezési díjakat is emelhetik – ez ugyancsak felháborítja a Fidesz-frakció tagjait, szerintük az etikátlan is. - A gyászolókat pluszban azzal terhelni, hogy a temetkezési díjakat még emelik, ez számunkra elfogadhatatlan, ezért nem tudjuk támogatni – hangsúlyozta a frakcióvezető, aki szerint Nemény András megint nem a szombathelyiek érdekeit képviseli.