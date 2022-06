A Séhez közeli családi gazdaságba tartunk, jó előre „meggy” feliratú tábla és nyilak jelzik az irányt. Eltévedni sem lehetne, mert ahogy közeledünk, úgy szaporodnak az út mellett parkoló autók. A délelőtti forróság ellenére nagy a nyüzsgés a környéken, mi befelé, mások már messziről pirosló kosarakkal, vödrökkel felpakolva kifelé igyekeznek. Két idősebb hölgy meséli: kilenc kiló meggyet szedtek, egy része még frissen biztos rétesbe kerül, a többiből pedig kompótot készítenek télire. Zoltánnal a második sorban találkozunk, itt, a lombok alatt még a klíma is elviselhetőbb. Jó félig van már a kosara, de azt mondja, teleszedi. A gyümölcsöt lefagyasztják és később cseresznyével vegyítve felhasználják.

Úgy tervezi, nemsokára jön majd még egy adagért, abból pedig szörp készül – állítólag nem is bonyolult elkészíteni, receptet pedig találni az interneten. Mintegy két hektáron 1600 meggyfa található a gazdaságban: 80 százaléka újfehértói fürtös, a többi érdi bőtermő és kántorjánosi fajta. – Szerencsénk volt, mert a jég elkerült bennünket, és pont a legfontosabb időszakban, az érés előtti héten jött egy nagyobb mennyiségű csapadék – tudjuk meg Janzsó László családi gazdálkodótól. Hozzáteszi: öntözni nem tudják a területet, de a tápanyagpótlásra figyeltek, és tavasszal többször permeteztek is. Hallotta, hogy az Alföldön nagy gondokat okoz a szárazság, szerencsére itt most nem alakult ki nagy vízhiány. Sőt, az igazi szezon még csak most kezdődött, és várhatóan három hétig eltart még. Egyre népszerűbbek a szedd magad! akciók Vas megyében, hiszen kedvező áron lehet friss gyümölcshöz jutni, ráadásul még válogatni is lehet: vannak, akik a kevésbé, mások inkább a túlérett szemeket szeretik és keresik.

Tamás és kutyája, Bella szedett egy kosárra való meggyet a délelőtti kánikulában – télire, befőttnek is kerül a gyümölcsből.

Forrás: Szendi Péter

Beljebb sok érett szemet találtunk – mutatja vödrét egy házaspár. Elárulják: évek óta ide járnak beszerezni a nyár egyik kedvenc gyümölcsét, elégedettek a minőséggel. Borsos Péter éppen a mérlegeléshez készülődik sorba állni, amikor szóba elegyedünk. Meséli: részben magozva, részben egészben teszik fagyasztóládába a meggyet. Felesége sok tortát süt, ennek pedig jóval finomabb az íze még télen is, mint a boltban kapható változatoknak. Tamás lányával, Bella kutyussal és egy lila fonott kosárral érkezett a meggyföldre. Náluk elsődlegesen befőtt lesz a leszedett szemekből, a hidegebb hónapokban aztán feldolgozzák süteménybe. Az elmúlt három évben átlagosan 60 ezer tonna meggy termett Magyarországon, jobb esetben ennyi lesz idén is – derül ki a FruitVeB Magyar Zöldség-gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács tájékoztatójából.

A legfrissebb jelentésükben ugyanis arról írnak, hogy az ország nagy részén szinte soha nem látott méreteket ölt és károkat okoz az aszály. Az érdi bőtermő meggyfajta esetében a gyümölcsméretek többségében elérik a feldolgozóipar által elvárt 18 milliméteres átmérőt, de a magyar meggytermés körülbelül 60-70 százalékát adó és a meggybefőttgyártás alapját képező fürtös meggyeknél (debreceni bőtermő, újfehértói fürtös, kántorjánosi, petri, Éva) kettészakad az ország: a Dunántúl nagyobb részén várhatóan megfelelőek lesznek a gyümölcsméretek, míg a Dunától keletre, vagyis a termőterület háromnegyedén jelenleg elégtelen, 12–15 milliméter a jellemző gyümölcsméret. A szakemberek szerint ezért még az sem kizárt, hogy a főszezonban országos szinten hiány lesz minőségi meggyből.