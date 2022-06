Vas megyében jelenleg 19 betöltetlen praxis van. A júniusi legfrissebb adatok szerint több mint tíz éve nincs saját háziorvosa Ölbőnek. Egyházashetyén kilenc, Ostffyasszonyfán nyolc éve betöltetlen a praxis. A legtöbb, összesen hat praxis (egy répcelaki, két celldömölki és három szombathelyi) 2020-ban üresedett meg, de 2021-ben is négy praxis (két nádasdi, egy vasszécsenyi és egy pankaszi) vált betöltetlenné.

A praxist vezető háziorvosok nélkül maradt települések folyamatosan dolgoznak azon, hogy magukhoz csábítsák a szakembereket. Jánosházán például szolgálati lakást ajánlottak a település új, Pest megyei származású háziorvosának. Jánosháza két háziorvosi praxisa közül az egyik négy éven át, dr. Szente Tamás nyugdíjazása óta volt betöltetlen. Június elsejétől azonban ismét két háziorvost tudhat magáénak a kisváros, ugyanis a hónap elejétől dr. Szücs Katalin látja el a háziorvosi feladatokat Jánosháza első számú körzetében, dr. Kiss Imrével társulásban történik.

A városhoz közigazgatásilag tartozó hat település közül három településen, Keléden, Kissomlyón, Dukán a doktornő látja el a háziorvosi feladatokat, kihelyezett rendelése Kissomlyón és Dukán lesz. Dr. Szücs Katalin 12 éve dolgozik orvosként. A háziorvosi szakvizsga megszerzését követően Tökölön praktizált hat évig, majd mostanáig Kecskeméten volt háziorvos. Korábban gyógyszerészhallgatókat is oktatott anatómiára. Jelenleg az önkormányzati szolgálati lakásban él. Mint mondja, öt évre írt alá szerződést, de hosszabb időre tervez a településen maradni. Hozzáteszi: korábban jóval forgalmasabb praxisokban tevékenykedett, így örül annak, hogy Jánosházán több ideje lesz a betegek alaposabb megismerésére. Emellett szeretne nagyobb hangsúlyt fektetni a betegségek megelőzésére is.

Szintén június 1-jétől van új háziorvosa Kisunyomnak és Balogunyomnak dr. Szántai Gábor személyében. Az asszisztensi feladatokat Láng Péterné látja el. A hónap elején változott a rendelési idő is. Az előzményekről közösségi oldalán számolt be az önkormányzat. Dr. László Eszter május végéig vállalta a helyettesítést, ezért a képviselő-testületi ülésen az a döntés született, hogy a két település megbízási szerződést köt egy egészségügyi szolgáltatóval. Sem a polgármestereknek, sem az egészségügyi szolgáltatónak nem sikerült vasi háziorvost találnia, így a zalaszentgróti praxis mellett dr. Szántai Gábor fogadja a betegeket napi hét és fél órában Balogunyomban és Kisunyomban. A helyettesítés megoldása és a fogyóeszközök beszerzése a szolgáltató dolga. Az as - szisztensi feladatokat és a vérvételeket Láng Péterné intézi.