Fél órával a tervezett indulás előtt, az első utasokkal együtt érkezünk a szombathelyi vasútállomás első vágányára. Hat kocsiból áll a szerelvény, mire a Keleti pályaudvarra ér, tele lesz – tudjuk meg az egyik utaskísérőtől, aki tizennegyedik alkalommal vállalta a fárasztó, kevés alvással, de sok boldog perccel járó feladatot. – Ez belülről jön, érti? – mondja, miközben a szívére mutat. Majd így folytatja: ez a magyarság összekapcsolását jelenti számomra. Nézni a képeket a televízióban, ahogy sok százezer magyar együtt énekli a himnuszt, és valójában megélni azt, nem ugyanaz az érzés. Hasonlóról számol be a Kőszegről érkező Ficsor András is, aki nyolcadszorra (vagy már kilencedszerre? – számolni se tudja) vág neki az útnak.

– Én Erdélybe járok tankolni, egy évre előre feltöltődök ilyenkor. Csíkszentsimonba már, mondhatni, hazajárok, várnak ott a családtagok – fogalmaz, és elárulja azt is: jól telik a hosszú út is, beszélgetnek, ismerkednek, információt cserélnek és közben – oda is és vissza is – szóban, lélekben, szívben összerakják a Nagy Magyarországot. A lelki útravaló reményében váltott jegyet Takács József is. Elmondja: autóval, vonattal is járt már Erdélyben, utóbbit, talán az együtt utazás élménye miatt, de jobban szereti. – Amikor több százezren együtt énekeljük a himnuszt, az megborzongató, futkos a hátamon az öröm. Ezért még a nem alvást is érdemes bevállalni – fűzi hozzá. Mesterné Móricz Gabriella és Bokor Ferenc éppen koccintani készül, amikor szóba elegyedünk. Mesélik: régóta vártak már erre a pillanatra, de a pandémia miatt csak most jött el. Gabriella korábban a barátnőjével részt vett egy ilyen utazáson, akkor elhatározta, nem lehet az az utolsó. Hozzáteszi: reméli utastársa is átélheti, milyen felemelő érzés megérkezni Erdélybe, ahogy tömegek fogadják őket, majd több százezer magyarral együtt állni a csíksomlyói dombon.