Mint ismeretes, tizenkét évvel ezelőtt Sátory Károly, a Klapka György Lovas Polgárőr és Hagyományőrző Egyesület elnöke kezdeményezésére szervezték meg a hűségtúrát azzal a céllal, hogy gyalogosok, lovasok, kerékpárosok közösen adjanak hálát és hajtsanak fejet a Pinka-völgyi hősök előtt. Akkor dr. Hende Csaba mint honvédelmi miniszter állt a nemes ügy mellé, most pedig mint a térség országgyűlési képviselője fordult támogatásért utódjához, Szalay-Bobrovniczky Kristófhoz.

– Nagy öröm számunkra, hogy ő is felkarolta a hűségtúrát. Nagyszerű, hogy évről-évre együtt vagyunk és fejet hajtunk az akkori német és horvát magyarok előtt és tiszteletünket fejezzük ki e falvakban ma élő horvátok, németek és magyarok előtt – húzta alá Hende Csaba. Sátory Károly az egyesület honlapján közzétett köszöntőjében múlt és jelen között vont párhuzamot. – Több mint száz év telt el, de most is folyik a hadjárat nemzetünk ellen. Persze a cél akkor is, most is ugyanaz: országunkat megszerezni. Akkor területét, lakosságát elvenni, most pedig megmaradt lakosságát megosztani, elbutítani, megfosztani nemzeti öntudatától, eladósítani, erkölcsileg, gazdaságilag lezülleszteni, hogy tőlünk távol álló, idegen érdekkörök minél könnyebben – élve a gyarmatosítás modern eszközeivel – megszerezhessék maguknak, üzleti terveik megvalósítására. Majd így folytatta: kezdeményezésünk célja tehát, hogy bizonyítsuk, aki tisztességgel, becsülettel magyar földön, magyar állampolgárként él, -legyen az magyar, horvát, német, vagy bármely más nemzethez, csoporthoz is tartozó – nemzetünk befogadja, segíti, megbecsüli.