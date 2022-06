Dr. Kondora Bálint, a Vas megyei Közgyűlés alelnöke gratulált az impozáns épülethez, amely, mint mondta, túlmutat azon a funkción, amit megálmodtak neki. Az elmúlt években jellemző fejlesztéspolitika egyik emblematikus helyszínének nevezte, amit érdemes megmutatni a Vas megyébe távolabbról érkezőknek is. Megemlítette még, hogy a bölcsőde történetében az elmúlt évek fejlődéstörténete is benne van: emelkedtek az építőipari árak és változott az eredeti elképzelés is. Végeredményként egy nagyobb, szebb épületkomplexum létesült.

Avatóbeszédében Ágh Péter országgyűlési képviselő úgy fogalmazott: a vépi bölcsőde avatása szimbóluma az elmúlt évek folyamatos városépítő munkájának, ami azért történt, hogy Vép élhető kisvárossá váljon. Útépítések, út- és intézményfejlesztés is részei a fejlesztésnek. Emlékeztetett továbbá, hogy június 4., az avatás dátuma a nemzeti összetartozás napja is. – Minden nemzeti tragédiára, Trianonra is a leghatásosabb válasz az, ha vannak magyar gyerekek a Kárpát-medencében, Vépen, és ilyen intézmények létesülnek a számukra – fogalmazott.

Németh Tamás plébános kért áldást az épületre, amelyet az ünnepség után belül is megtekinthettek a vendégek.