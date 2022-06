„Cédrusok árnyékában élek: cédrussá válok magam is” – egyik kedvelt versével kezdte az alsóőri felmenőkkel rendelkező, szombathelyi író, költő az irodalmi délutánt. Életútját végigjárva mutatta be köteteit, néhány anekdotát és történetet elmesélve a versek születéséről, hozzájuk kapcsolódó élményeiről. Az irodalomkedvelők megtudhatták, hogyan találkozott Radnótival Párizsban vagy mi ihlette a képpel írt verseit. Hogyan lettek kanadai élményeiből gyermektörténetek, miről szól egyetlen álnéven írt könyve, és számos más érdekesség kiderült a versek keletkezésének hátteréről. Az író Őriszigetben/Siget in der Wart mutatta be először legújabb könyvét, ami pár napja jelent meg, Fényidő címmel. A verseskötetben csillagképek elevenednek meg az olvasó előtt, képen és versben is, illetve tudományos információkat is megtudhatunk a fényévekre lévő égi jelenségekről.

– Rendkívül fontos számomra, hogy a gyerekek olvasóvá váljanak. Ezt az olvasóvá nevelést a kicsiknél kell elkezdeni, hogy aztán felnőttként majd szintén könyvet vegyenek a kezükbe – mondta az író. Devecsery László nemcsak gyökereivel, de gyermekkönyveivel is kötődik az Őrvidékhez. Jelenlegi kapcsolatáról az Őrvidékkel elmondta, hogy az alsóőri Magyar Média és Információs Központtal együttműködve, Burgenland tartomány százéves jubileumának alkalmából jelent meg tavaly az Őrvidék-járó című, háromnyelvű kötete, mely véleménye szerint átfogó képet mutat a gyermekeknek írt műveiből. A könyvet burgenlandi gyermekek illusztrálták. Az alsóőri ősöktől tanultak pedig meghatározó elemei az írói pályafutásának. A jövőlátó madár című, gyermekeknek szóló verses mesés kötetében az író külön fejezetben foglalja össze az alsóőri regéket, amiket alsóőri nagyapjától, Györög Józseftől hallott gyermekkorában. A tőle hallott Szálljatok le, szálljatok le karácsonyi angyalok című dalt Devecsery László interpretálása után a neves zeneszerző és zenész, Gryllus Vilmos zenésítette meg – írta a magyarok.orf.at.