Testközelből láthattuk, hogyan küzdenek - Erőt próbáló feladatok a legerősebb tűzoltók nemzetközi viadalán Szombathelyen

Hivatásos, önkormányzati, létesítményi, honvédségi és önkéntes tűzoltók, köztük nők is rajthoz álltak a TFA-FCC Hungary (Toughest Firefighter Alive) Az ország legerősebb tűzoltója nemzetközi tűzoltóversenyen. Vasban negyedszer, a szombathelyi Fő téren most először mérte össze az erejét száz bátor tűzoltó, köztük külföldiek is – Horvátországból, Ausztriából, Szlovákiából és Romániából is érkeztek nevezések.