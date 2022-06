Csaknem 30 Celsius-fokot ígérnek a meteorológusok a pünkösdi hosszú hétvégére. Megkezdődik a szezon a szabadtéri fürdőhelyeken is. Gersekaráton például a Sárvíz-tó Strandon péntektől szednek belépőjegyet, de napozók, kutyával strandolók már az elmúlt napokban is érkeztek – tudtuk meg Pászthory Istvánné polgármestertől, aki elárulta azt is: az idei nyáron árnyékolóval ellátott légvárral és játszóházzal készülnek a gyermekeknek. Várják a hűsölni, fürdőzni vágyókat Hegyhátszentjakabon a Vadása Strandon is. Bolla Csaba ügyvezető elmondta, a víz minősége a korábbi évekhez hasonlóan kiváló. A belépőjegyek ára némileg emelkedett, újdonság azonban, hogy értékmegőrzőt és homokozót alakítottak ki.

Vas megyében jelenleg négy természetes fürdő üzemel – Szentgotthárd-Máriaújfaluban a Hársas-tó Strand, Gersekaráton – a korábbi években Olimpia-tóként ismert – Sárvíz-tó Strand, Hegyhátszentjakabon a Vadása Strand és Hosszúpereszteg területén a Szajki-tavak Strand. A fürdővizek és a hozzájuk tartozó területek alkalmasságát a Vas Megyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztályán dolgozó közegészségügyi-járványügyi szakemberek vizsgálják, a fürdővíz-mintavételeket pedig az erre akkreditációval rendelkező laboratórium végzi el.

A szakemberek a fürdőzők egészségének védelméért a természetes fürdőhelyek vízminőségét, valamint a közegészségügyi követelmények betartását a szezonban folyamatosan ellenőrzik. A Vas Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint az első mintavételt legfeljebb három héttel a fürdési idény kezdete előtt végzik el, majd további legalább három mintát vesznek a strandszezonban a legnagyobb fürdési forgalom vagy a várható legnagyobb szennyezési veszély helyén. A fürdővíz területének ellenőrzése sokrétű feladat: többek között idetartozik a fürdőközönség számára kialakított zuhanyozási lehetőségnek, az illemhelyek kialakításának, a szennyvíz elvezetésének, illetve a megfelelő minőségű ivóvíz ingyenes hozzáférhetőségének vizsgálata, továbbá átnézik a pihenést és sportolást szolgáló területeket és a parkolóhelyeket. A fürdési idényre valamennyi üzemeltető benyújtotta már kérelmét a népegészségügyi főosztályhoz.

Gersekaráton is nyit a strand. Az előtérben Gomán Árpád

Forrás: Szendi Péter

– A korábbi évek tapasztalatai alapján a jogszabályi feltételeknek az üzemeltetők rendszerint megfelelnek, a strandok területe rendezett, a fürdővízvizsgálati eredmények, a levegő és a víz hőmérséklete jól látható helyen fel van tüntetve, továbbá a mellékhelyiségek takarítására kellő figyelmet fordítanak, a hulladék gyűjtése és elszállítása megfelelő – közölte érdeklődésünkre a kormányhivatal. Mint írták, a helyszíni szemle és a vizsgálatok eredményét az azokat végző laboratórium megküldi a fürdőhely üzemeltetőjének, a megyei kormányhivatalnak, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központnak. A megyei kormányhivatal – amint az eredmények a rendelkezésére állnak – honlapján közzéteszi az illetékességi területén nyilvántartott természetes fürdőhelyek listáját és a vízminőség-ellenőrzés eredményeit.

Legkésőbb június 15-ig az országos tiszti főorvos is megjeleníti a nyilvántartott fürdővizek és kijelölt fürdőhelyek, valamint a tartós fürdési tilalom alá eső fürdővizek listáját. A kijelölt strandok üzemeltetőinek a fürdővíztől számított 300 méteren belül tájékoztatniuk kell a fürdőzőket a víz aktuális minősítéséről, illetve az esetleges fürdési tilalomról is. A szakemberek figyelmeztetnek: a nem kijelölt fürdőhelyeken való fürdőzés nem javasolt, hiszen ezeken a helyszíneken a víz minőségét nem ellenőrzik, a fürdés higiénés feltételei nincsenek meg.