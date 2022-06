Előbb elfogadták a város fejlesztési mobilitási tervét, a SUMP-ot, majd a Lime Technology Kft. ajánlatát tárgyalták meg a szombathelyi képviselők. A cég tervei szerint a jövőben Szombathelyen is kölcsönözhetünk elektromos rollereket. A megyeszékhelyen 63 gyűjtőpontot alakítanak ki és 250-300, akkumulátor cserével működő rollert helyeznek el az elképzelések szerint. Maximum 25-30 kilométer/órás sebességgel közlekednek a járművek és strapabíróak - ezt is megtudtuk a közgyűlési beszámolóból. A rendszer lehetőséget nyújt arra is, hogy a város meghatározott területein a roller elektromos meghajtását korlátozzák - így azzal a Fő téren se lehet majd közlekedni.

A szolgáltatást akár két hét alatt el tudják indítani a városbn - ezt is megtudtuk napirend tárgyalásánál. Czeglédy Csaba aggályainak adott hangot: fővárosban is szanaszét hagyják a rollereket a használók. Azt a képviselő üdvözölte, hogy meghatározott helyeken lehet a rollereket letenni, egyben kérte, hogy a Derkovits lakótelepen ennek fix pontja legyen, ne lehessen szabadon letenni. Illés Károly frakcióvezető (Fidesz-KDNP) ugyancsak aggályainak adott hangot: számos balesetveszélyt rejt ez a szolgáltatás: nemcsak a rossz utak miatt a használókra nézve, hanem a város különböző részein ott hagyott rollerekre is utalt.

Lendvai Ferenc képviselő (Fidesz-KDNP balatoni tapasztalatokat osztott meg: az általa említett településen két éve kölcsönözhetők elektromos rollerek, a házak előtt pedig megjelentek az eldobált járművek várva a következő utast. Beszélt a biztonsági kockázatokról: autóval sokszor inkább megáll, amikor feltűnik előtte egy 12 éves gyerek rollerrel. Központilag nem szabályozott a rollerek használata, ezért javasolta, városi szinten szabályozzák azok használatát a rend fenntartása érdekében - ezt is hangsúlyozta Lendvai Ferenc. Dr. Takátsné dr. Tenki Mária belvárosi képviselő (Fidesz-KDNP) belgiumi baleseti statisztikákat említett, amik az elektromos roller használatával függenek össze. Példaként említette: járdán ott nem lehetett használni, biciklisávban igen és csak 16 év felettiek közlekedhetnek vele. Csak kísérleti jelleggel javasolta bevezetését.

Dr. Kecskés László képviselő (Fidesz-KDNP) 2022 nyár eleji hírt osztott meg: ott már 14 ezer elektromos roller működött Rómában. Ott olyan rendelet született: 6 ezerre csökkentették a kölcsönözhető rollerek számát, azt 12 év alatti gyerek nem használhatja, és 12-14 év között pedig bukósisak használata kötelező, továbbá járdán nem közlekedhetnek. A képviselő ugyancsak a kísérleti bevezetésével támogatná. Németh Ákos tanácsnok szerint a robbanómotor megjelenésével hasonló beszélgetések történhettek, mint most az elektromos roller kapcsán. Emlékeztetett: előbb fogadták el a város SUMP programját, remények szerint ezzel kisebb lesz az autós forgalom. A cél: a rugalmasságot és a rendet szeretnék megőrizni a szolgáltatás kapcsán. Ha valaki nem megfelelően teszi le a rollert, annak ketyeg az óra: percenként 60 forintot kell fizetnie. A tanácsnok szerint a szombathelyiek képesek egy ilyen rendszer használatára.

Nemény András a székesfehérvári példát említette: ott elégedettek a szolgáltatással. Tóth Kálmán frakcióvezető (ÉSZ) Czeglédy Csaba és a fideszes képviselők hozzászólását élesen kritizálta: szerinte ezzel a megszólalók a szombathelyi érdekek ellen ágálnak. Szerinte ezt ugyanúgy ott hagyják az emberek a kerékpárokat a társasházak előtt, mint majd ezt a járművet. A napirend nem a konkrét szerződésről szól, arról majd városstratégiai bizottsági ülésen döntenek a nyáron rendkívüli ülésen.

Czeglédy Csaba később erre úgy reagált: a Derkovits lakótelepen ragaszkodna a kijelölt helyekhez, illetve arról tájékoztatta Tóth Kálmánt: a lakótelepen az emberek nem hagyják a ház előtt a biciklit, mert ellopják. A legtöbben a kerékpárukat felviszik lakásukba vagy a biciklitárolóban zárják el. Illés Károly is "megköszönte" a baloldali frakcióvezető "kioktató hangnemét", egyben leszögezte: a városvezetés hozta a közgyűlés elé a javaslatot és ők csak elmondják az aggályaikat. Végül a baloldali képviselők megszavazták a határozati javaslatot. A szolgáltatás bevezetéséhez, üzemeltetésére, fenntartására az önkormányzat és a Lime Technology Kft. együttműködési megállapodást köt - arról még bizottsági ülésen folytatódhat a vita.