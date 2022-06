Nem sok eltéréssel két melléképület is kigyulladt Vas megyében vasárnap. Először Ikerváron egy garázsban csaptak fel a lángok. Itt több jármű is a lángok martalékává vált, illetve a tűzoltók gázpalackot is kihoztak a tűzből, amit viszont nagyobb hőhatás ért, így a TEK mesterlövésze lőtte ki azt. Az tűzeset során a sárvári és az ikervári tűzoltók avatkoztak be.