A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat regiszterében 233,6 ezer álláskereső szerepelt májusban, ami a digitális regisztráció kezdete (2010) óta a legalacsonyabb szám. Közöttük 111,4 ezer férfi és 122,2 ezer nő szerepelt. E szerint éves viszonylatban a férfiak aránya 14,7, a nőké pedig 14,6 százalékkal csökkent a regisztrált álláskeresők között.

Májusban a nyilvántartott álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva 4,9 százalék volt, a munkavállalási korú népességhez mért relatív ráta pedig 3,7 százalékos értéket mutatott. A kedvező munkaerőpiaci mutatókkal rendelkező területek között van Győr-Moson-Sopron, Budapest, Pest, Csongrád-Csanád, Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém és Vas megye. Vas megyében folyamatos csökkenő tendencia figyelhető meg idén: míg januárban 4246-an, a múlt hónapban 3808-an kerestek munkát. Ez az előző hónaphoz képest 4,6, az ezt megelőző esztendő azonos időszakához képest pedig 16 százalékos csökkenést jelent.

A statisztikákból kiderül az is, a nyilvántartásba belépők közül 34 pályakezdő volt. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) által használt definíció szerint a 15–74 éves munkanélküliek száma a 2022. január–márciusi gördülő negyedévben 181,1 ezret tett ki, amely 3,7 százalékos munkanélküliségi rátát eredményezett hazánkban. Amunkanélküliségi ráta az előző év azonos időszakához képest 0,8 százalékponttal volt alacsonyabb. A jelentésben arról is írnak, hogy az álláshelyek számában tartósan erős szezonalitás érzékelhető, ezért egyértelmű, a válság következményeként értékelhető tendencia nem mutatható ki. A legtöbb új munkaerőigény a főváros, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Pest, Bács-Kiskun, Baranya, Hajdú-Bihar és Békés megye területére koncentrálódott, de jelentős volt a bejelentések száma Csongrád-Csanád, Komárom-Esztergom és Jász-Nagykun-Szolnok megyében is. A fenti megyékben jelentették be az állások 74,7 százalékát.

Összességében májusban 91,4 ezer álláslehetőség állt rendelkezésre, amelyből a hónap végére 66 ezer maradt betöltetlen.

Vas megyében 2881 meghirdetett álláshely volt májusban, ebből 761 volt új. A hónap végére 2075 betöltetlen álláshely maradt. Országosan az újonnan bejelentett támogatott álláshelyek száma 11,5 ezer volt. A legnagyobb támogatott munkaerőigény-kínálattal Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Baranya megye, míg a legnagyobb nem támogatott munkaerő-kereslettel Budapest, Pest, Bács-Kiskun, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron megye rendelkezett. Májusban a nem támogatott állások elsősorban az egyszerű ipari foglalkozású, a mechanikaigép-összeszerelő, az intézményi takarító és kisegítő, az egyéb egyszerű építőipari foglalkozású, a konyhai kisegítő, a tehergépkocsi-vezető, a kamionsofőr, a rakodómunkás, az egyéb termék összeszerelő, továbbá a bolti eladó, a kézi csomagoló, a szakács és a villamosberendezés-összeszerelő foglalkozásokra vonatkoztak.