Nárai határában vagyunk, az útról nézve – néhány kisebb vízfolyásos területtől eltekintve – nyoma sincs az elmúlt napok viharainak. Az őszi árpa már kezd sárgállani, és megjelentek az első szénabálák is a földeken. Zernovácz Józseftől aztán megtudjuk: a takarmánynak valót úgy megáztatta a sok csapadék, hogy nem maradt rajtuk levél, lehet, már csak alomnak lesz jó. A permetezést is el kell halasztani, mert egyelőre gépekkel nem lehet rámenni a földre. Később kiderül, gyalog sem nagyon: a kukoricatábla második, harmadik sorában már bokáig süllyedünk a talajban. Ide a jég esővel együtt érkezett, néhány levélen ugyan hagyott nyomott, de nagy kárt nem okozott.

A vasi gazda egyébként 75 milliméternyi csapadékot regisztrált az elmúlt napokban, azt mondja, jól jött a nagy mennyiség: a repce és a gabonafélék még fel tudják szívni a vizet, így kitelnek a szemek. – Gyönyörű a kukorica és a búza, ami eddig az átlagosnál alacsonyabbra nőtt, megnyúlt a csapadék hatására. A többi a következő hetek időjárásától függ – jegyzi meg bizakodva Zernovácz József.

Kisebb károkat okozott a kukorica levelén a jég, de a szemeknek jól jött a csapadék – mutatja a Náraiban gazdálkodó Zernovácz József

Forrás: Cseh Gábor

Vegyes érzelmekkel fogadta az elmúlt napok időjárását Marlovics Norbert is, akivel Gencsapáti határában találkozunk. A látvány laikusként is mellbevágó: a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék a szárba szökkenő kukoricát ültetőszemestől mosta ki a földből. A szakember reményei szerint azonban, ahogy szikkad a föld, úgy vissza is kapaszkodik majd a növény a talajba – ennek első jeleit már kedden kora délután látjuk. A vízmosott területeken is keletkeztek károk, az őszi, nagy lombozatú, kifejlett, erős növények azonban jól fel tudják szívni a csapadékot, oda jól jött a sok eső. Hozzáteszi: a csapadéknak köszönhetően a búza például jól tud kompenzálni.

Az eddigi szárazság miatt kevesebb szem termett a kalászokon, ha azonban a víz hatására feltelnek, az a hozamban is megmutatkozik. Tíz napon belül kétszer sújtotta komoly jégeső a megye különböző pontjait. Ezek lokális, helyi jellegű viharok voltak, elsősorban a szójakultúrában, kukoricában okoztak komoly károkat, de van, ahol a búzakalászból is kiverte a szemeket, a leveleket megtépázta – kapunk gyors helyzetjelentést Pusztavámi Mártontól, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vas megyei szervezetének elnökétől, aki szintén azon a véleményen van: ahova jég nélkül érkezett, ott jól jött a csapadék.

Megjegyzi ugyanakkor: július első dekádjában jellemzőek az ilyen viharok, valószínűleg a megváltozott klimatikus körülmények állnak a háttérben. Egy biztos, a gazdákat rendkívül kellemetlenül érintette a júniusi jég. Ritkaság, hogy éjszaka jég esik, most azonban kétszer is így történt. Annyira aktív volt a légkör, és erős a feláramlás, hogy rendszerbe szerveződtek a zivatarok, órákig tartott a dörgés, villámlás – magyarázza Pétervári Tibor, az Országos Meteorológiai Szolgálat szombathelyi észlelője.

A szakember három nap alatt 95,7 milliméternyi csapadékot mért összesen, ez majdnem húsz milliméterrel több mint a sokéves júniusi átlag. A mennyiség nagyságát mutatja az is, hogy előtte, az év első öt hónapján összesen 117 milliméternyi csapadék hullott. Ráadásul a héten is jön még utánpótlás: péntekig marad a változékony idő 20 Celsius-fokos maximumokkal. Pétervári Tibor azt mondja: évek óta tendencia, hogy a hosszú, száraz időszak után hirtelen érkezik a pótlás – ennek a napjait éljük most.