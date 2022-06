Lajkó Orsolya lakberendező azt ajánlja, hogy ha eladás előtt festetünk, figyeljünk oda arra, hogy ne extrém színeket válasszunk a falakra. A tapasztalatok szerint megosztó például a kaméleonzöld szín, viszont praktikusak a semleges színek, a fehér vagy a pasztell árnyalatainak valamelyike. Általában vásárlás után kifesti a vásárló a lakást, de ha borsózik a háta a fal színétől, lehet, hogy eláll a vételtől. Nem mindenki látja bele a helyzetbe, hogy mit lehet kihozni belőle. Jó benyomást kelt, ha az eladás előtt frissen van festve. Ezt akár magunk is megtehetjük. Ha mélyebben is zsebbe nyúlhatunk eladás előtt, érdemes kicseréltetni a nyílászárókat, amennyiben elavultak.

Divatos most a fekete metrócsempe, de megosztó lehet, ha burkoltatunk, inkább ne azt válasszuk. A reklámfotókat érdemes profi fotóssal készíttetni, és kérjük szakember segítségét, mert lehet, hogy a kedvező benyomás érdekében ajánlott némi átrendezést végezni a bútorok között. Fontos, hogy nagyobbnak tűnjön a tér, jobban mutasson egy-egy helyiség. A szakember ehhez dekorációs tárgyakat is vihet magával a fotózás idejére. Jó benyomást kelthet egy szép szőnyeg vagy egy kép a falon, a nappaliban a kanapén néhány párna, az asztalon virág. Ne szerepeljen a képeken íróasztal, és ne legyen sok bútor a szobákban. Kerüljük a zsúfoltságot. Fektessünk energiát abba, hogy jó legyen a kép, mert a fotó fogja meg a vevőt sok esetben. A képek minősége jó legyen, ne este készüljenek, és ne legyenek rajtuk személyes dolgok. Például a családi fotókat tegyük el, a fürdőszobából rakjuk el a tusfürdőflakont, a hajkefét. Ne legyen a kanapén a macska. Ha nincs sok tárgy a képen, könnyebben bele tudja képzelni magát a lakásba a leendő vevő. Tegyünk rendet a konyhában is, ne maradjon elöl étel, a mosogató üres, a konyhapult pedig tiszta legyen, és ne pakoljuk tele mindenfélével. Legyenek tiszták az ablakok. Az ágyat terítsük le, és a hálószobába sem kell túl sok növény.

A konyhában ne legyen szenynyes edény, legyen tiszta az asztal, az ablak

Ha személyesen érkezik a vevőjelölt, a betoppanása előtt szellőztessünk ki, a terasz és a teraszbútor is legyen tiszta, tegyünk rá párnát, ültessünk virágot a balkonládába. Az asztalra tehetünk két poharat egy borosüveggel, hogy hangulatos legyen a hely. A korlátról ne pattogjon le a festék, az udvaron ne maradjon elöl a gereblye, söprű, de söpörjük le a járdát. Ha nincs is felújítva a ház, a tisztaság és a rend sokat számít a jó benyomás begyűjtéséhez. Nyírjuk le a füvet, vágjuk le az elszáradt virágokat, ne legyen gyomos a kert. Ha minderre ügyelünk, biztosan jó benyomást keltünk, és nyugodtak lehetünk afelől, hogy mindent megtettünk annak érdekében, hogy a leendő vevő beleszeressen a lakásba, amelyet szeretnénk eladni – mondta összefoglalásképpen Lajkó Orsolya.