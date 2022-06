Több ütemben újult meg, jelentős energetikai korszerűsítésen esett át a művelődési ház, amit 2021 decembere óta Kocsis Beatrix visz. A ház civil szervezetek és minden falubeli otthona évi több mint ötven programmal. Lehet még szélesíteni a palettát, szándékuk is – lelkesedik Bea. – Tizenhat éve élünk Lukácsházán a családommal. Kőszegről költöztünk ide, ahol a Csók István Művészkör Egyesület alelnöke voltam. Tavaly áprilisban adódott lehetőség: a Nemzeti Művelődési Intézeten keresztül közművelődési munkatárs lettem. Egy közösségfejlesztés témájú pályázat révén interjúkat készítettem, beszélgetéseket szerveztem, amelyekbe a tenni akaró szervezetek, lakosok bekapcsolódtak – még jobban megismertem az itt élőket. Akkoriban még Molnár Károly vezette a közösségi házat. Tragikus halála után továbbfoglalkoztatással maradtam. Mindent, ami az évek alatt bevált, visznek tovább – mondja Bea.

Sok program kötődik Virág Zsuzsa nevéhez, ő a háttérből továbbra is mindenben segít, ha kell. A mindenki karácsonya, a sakk- és a pingpongverseny, a színjátszó-találkozó, a pincés-kemencés hegybejárás, a falunapi borparádé, a borverseny, a fogathajtó verseny – csak néhány példa a sok hagyományos rendezvény közül. Újrakezdték az erdőjáró akadályversenyt, új életre kelt a polgárőr-egyesület, továbbra is aktívak a borbarát hölgyek, a Lukács-házi Boszorkányok, a Lukácsházi Öreg Tyúkok Egyesülete, a színjátszók, a Derű Néptánccsoport – közülük soknak a közösségi házban van a bázisa. – Mindig főzünk, és mindig eszünk – nevet Bea –, legyen szó falunapról, szemétszedésről vagy a Csömötei Csemetenapról. És sokat beszélgetünk. Arról például, hogy ki miből tud részt vállalni, kinek milyen segítségre van szüksége egy program szervezésében. Szeretném, hogy a fiatalokat és az időseket is megtalálják a programjaink. A májusfaállításra például többen jöttek azok közül is, akik mostanában költöztek a faluba. Köszönhetően annak is, hogy pörög a ház internetes oldala. Újdonság keddenként az ugrókötelezés gyerekeknek és felnőtteknek. Megújult a könyvtár. A Déryné Programban színdarabokra pályáztunk, és szeretnénk még kiállításokat. Van csocsóasztal, kosárpalánk, a kertbe az önkormányzat trambulint vásárolt, lesz lengőteke is – jön a nyár, van ingyenes wifi, jöhetnek a fiatalok is.