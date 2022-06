Tévhit, hogy a mosható pelenkák használata ugyanazt jelenti, mint régen. Nem a fehér tetrapelenkákról és az esetlen gumibugyikról van már szó. Egy kisgyerek átlagosan hatezer darab pelenkát használ el a szobatisztasága eléréséig. Az eldobható pelenkák esetében ezek súlya megközelíti az egy tonna nehezen lebomló veszélyes hulladékot. A modern, mosható textilpelenka használatával azonban alig növekszik az otthoni kommunális szemét mennyisége.

A mosható pelenkák tisztítását is figyelembe véve elmondható, hogy a textilpelenkák használata 40 százalékkal jobb hatással van a környezetünkre, mint az eldobhatóké. Környezettudatos szülőknél nem is lehet kérdés, hogy mit választanak, több ezer darab nehezen lebomló eldobható pelenkát a szeméttelepeken vagy legroszszabb esetben is harminc darab újramoshatót a ruhaszárítón. A nardai Bosits-Horváth Csilla már két kislányánál is a mosipelusokat használta, és azokról csak jó véleménye van. Külföldről indult a mosható pelenkák térhódítása, de ma már Magyarországon is van legalább húsz készítő, akik ezzel foglalkoznak. Gyakorlati tapasztalatait osztotta meg lapunkkal az anyuka.

– Ennél a pelenkafajtánál is az a lényeg, hogy legyen belül egy nedvszívó réteg, kívül pedig egy olyan anyag, ami megakadályozza, hogy a nedvesség kijusson a ruha felé. Ehhez általában egy PUL nevű anyagot használnak, ami egy mozaikszó (polyurethane laminated). Az anyag tehát a laminált rétegtől lesz vízálló, és a speciális eljárásnak köszönhetően légáteresztő is. A PUL-nak egyébként már újrahasznosított változatai is elérhetőek. A mosipelus viszont nyilvánvalóan nemcsak attól lesz környezetbarát, hogy a nedvszívó betétek természetes anyagokból, a pelenkakülső meg újrahasznosított műanyagból készül, hanem azért is, mert szinte számtalanszor használható, azaz jóval kevesebb hulladékot termelünk vele.

A környezetvédelmi és egészségügyi pozitívumokon túl fontos tehát megemlítenünk azt is, hogy a mosható pelenka menynyire pénztárcabarát. Elsőre drágábbnak tűnhet, mint az eldobható társa, de mivel csak egyszer kell megvenni, s később át is örökíthető a kistestvérre vagy el is adható, így az eldobható pelenka árának csak a töredékébe kerül – magyarázta el Bosits-Horváth Csilla. A mosipelusba belülre kerül a nedvszívó réteg. Ebből számtalan fajta van, az egyik a „zorb” anyag, amit konkrétan a mosható pelenkákhoz fejlesztettek ki. Bambusz- és pamutszálak vannak beleszőve. Ezen kívül vannak még más anyagok is, amiknek legfontosabb tulajdonsága a nedvszívás.

A mosipleus minden részét ki lehet mosni, pontosan úgy, mint amikor a család ruháit mossák. Mosásuk automata mosógéppel szinte alig jelent többletmunkát, tisztítása egyszerű. Nincs szükség főzésre, vasalásra, sőt ezek a műveletek inkább rontanak a pelenka minőségén. Érdemes a mosási segédletet alaposan átolvasni, hogy minél tovább lehessen az anyagot rendeltetésszerűen használni. A mosható pelenka használata egyszerű. Választhatunk tépőzáras és patentos megoldások közül. Még egy nagy előnye van, mégpedig, hogy a mosható pelenka formája, kialakítása az enyhe csípőficammal született babák számára kifejezetten előnyös.

Egész nap biztosítja a lábak terpesztartását, ezáltal megelőzhető a csípőficam. Elősegíti, hogy a még porcos csípővápa helyes tartásban legyen. Azonban ilyen probléma esetén mindenképpen konzultáljon az anyuka orvossal, szakemberrel. A babaúszást kedvelők és nyaralni készülő szülők is szeretik a mosható úszópelusokat. Annyi pelenkával érdemes számolni, ahányszor vízbe menne a baba. Fontos tartalékra is gondolni, hiszen napközben történhetnek balesetek, amik megtöltik a pelust. Ezek este kiöblíthetőek és másnap ismét használhatóak.

Így egy nyaralás megoldható akár két-három úszópelenkával. A leszoktató pelenkákhoz hasonlóan az úszópelenkák sem tartalmaznak nedvszívó belső magot, csak a nem vízbe való dolgokat szűrik ki. A mosipelusok sok előnye mellett még az is fontos szerepet játszik, hogy miután már nincs rájuk szükség, mert a baba szobatiszta lett, az anyukák ugyanúgy cserélgethetik vagy eladhatják azokat, mint a kinőtt gyerekruhákat.