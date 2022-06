A járványhelyzetben az országos lakáspiacon a kínálat nem mozdult el számottevően, és jelentősebb áremelkedés sem történt. Idén májusban viszont már látványos, szinte minden nagyvárosban 10 százalék feletti a drágulás – derül ki az ingatlan.com elemzéséből. Balogh László szakértő szerint vannak vásárlók, akik a felgyorsuló infláció, a háborús helyzet okozta bizonytalan gazdasági helyzet elől „ingatlanba menekültek”, és letudták a vásárlást az év első hónapjaiban. A többség viszont a lakáshitel-drágulás miatt bizonytalanabbá vált, így a saját lakását sem dobta piacra. – A szűkülő kínálat erősödő kereslettel párosult, ez pedig árrobbanást okozott – fogalmazott.

Hozzátette: a drágulással párhuzamosan a kínálat is csökkent, de ezen a téren is fordulóponthoz érkeztünk 2022-ben, jelenleg 110 ezer eladó lakóingatlan hirdetéséből válogathatnak a vevők. Az ingatlanportál árkörképe szerint májusban Budapesten az eladásra kínált használt lakások és házak átlagos négyzetméterára 894 ezer forintot tett ki. Ez éves szinten 17, a 2020-as szinthez viszonyítva pedig 25 százalékos drágulást jelent. A megyeszékhelyek közül az iparilag erősebbeknél, valamint a határ menti megyékben és Veszprémben látható komolyabb, akár 30-40 százalékos árrobbanás. Szombathelyen tavaly májusban átlagosan 425 ezer, most 563 ezer forintba kerül a használt ingatlanok négyzetmétere.

Ugyanakkor nagy különbségek is tapasztalhatók az ország különböző területei között: Győrben 706, Zalaegerszegen 447, Salgótarjánban 234 ezer forint az átlagos négyzetméterár. Néhány százalékos árkorrekció várható, de ennek ellenére is drágábbak lesznek a használt lakóingatlanok, mint fél évvel ezelőtt. Ráadásul az infláció miatti kamatemelések következményeként a lakáshitelek is drágábbak lesznek. Balogh László ingatlanszakértő ezért azt tanácsolja a költözést tervezőknek, hogy ha az anyagi fedezetük engedi, nem érdemes a kivárásra játszani.