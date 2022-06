A Sárvári Rendőrkapitánysággal való együttműködés részeként naponta egy rendőrből és egy közterület-felügyelőből álló városőr járőrpár vigyázza a Csónakázótónál és a település más közterületein a rendet.

Hétvégente pedig az éjszakai órákban egy biztonságszervező cég járőrszolgálata is felügyeletet lát el a vendéglátóegységek, a nagy létszámú közösségi helyszínek, a parkok, a játszóterek környékén. A várossal foglalkozó közösségi oldalakon az utóbbi időben több bejegyzés, fotó és videó látott napvilágot horgásztavakban fürdőzőkről, tóparton tartott bulik szeméthalmairól és a pihenőövezet nyugalmát megzavarókról, akik nem magyarul beszéltek. Sárváron a közelmúltban megemelkedett a vendégmunkások és a menekültek száma. A város vezetése továbbra is kiemelt feladatának tekinti a közterületek rendjének és biztonságának fenntartását, a sárváriak nyugalmának biztosítását. Ennek érdekében az önkormányzat széles körű összefogást kezdeményezett, amelyhez több érintett civil szervezet is csatlakozott.

A rendőrséggel közös járőrözésen túl Sárvár Város Polgárőr Egyesülete együttműködési megállapodást köt a város tavainak kezelőjével, a Sárvári Kinizsi Sporthorgász Egyesülettel a sárvári tavak közös ellenőrzése és védelme érdekében. – A Csónakázótónál zajlott nagyszabású szabadidős fejlesztések részeként növeltük a térfigyelőrendszer kameráinak a számát is – fogalmazott dr. Máhr Tivadar alpolgármester, hangot adva reményének, hogy a megtett intézkedések hozzájárulnak a kiemelten biztonságos Sárvár köznyugalmának megőrzéséhez.