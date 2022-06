– Az oldal 2015-ben indult – kezdi Ráduly László, akivel a Kőszeg melletti Abért-tónál találkoztunk. – Eredetileg a Kőszeg és térségének időjárás-előrejelzésével szerettem volna foglalkozni. Fél év után azonban jelentősen kinőtte magát. Az Alpokalja időjárását is mind alaposabban kezdtem el vizsgálni. Az igények pedig hamar megnőttek. Az oldal követőinek száma gyorsan gyarapodott. A közösség létszáma már eléri a tizenhatezret.

Ráduly László tapasztalatai szerint Magyarországon az időjárás-változások szinte mindig ebben a térségben kezdődnek. Az országos előrejelző hálózat pedig budapesti központú. Jó lett volna tehát helyben is megtudni: mikor fog sütni nálunk a nap, vagy éppen mikor vigyünk magunkkal esernyőt, mert esni fog az eső. Télen Kőszeg rendszeresen szerepel a híradásokban, hiszen míg a Kőszegi-hegységben szakad a hó, addig a sík területeken enyhe az idő.

– Sokszor előfordul tizenkettő, tizenhat órás időeltolódás – folytatja. – Általában amikor nálunk esik, akkor a hazai előrejelzésekben még csak azt lehet olvasni, hallani, hogy csapadék várható. Azaz, ha péntekre várnak országos esőzést, akkor a változás nálunk már előző este megtörténik. Ez a felismerés adta az ötletet, hogy folyamatosan továbbképezzem magam. Már gyerekkorom óta érdekelt ez a terület, az időjárás és annak a változása. Sokat néztem az eget, honnan jönnek, merre mennek a felhők. Figyeltem, hogy merről fúj a szél, és ezekből mire lehet következtetni. A népi bölcsességek java része is a hosszú évek megfigyelésein alapul. Aztán mégis teljesen más szakmát szereztem. Az előrejelzéshez szükséges tudást autodidakta módon sajátítottam el. Az évek során az otthonomban kialakítottam egy kisebbfajta megfigyelő állomást. Ráduly László azt mondja, az internetnek köszönhetően ma már sokkal több tartalom érhető el, mint tíz-, tizenöt évvel ezelőtt.

– Az előrejelzés készítésénél sokat számít a helyismeret – teszi hozzá. – Sok apró részletet kell megfigyelni, rendszerezni. Tudom, érzem, hogy nagy felelősséggel jár mindaz, amit csinálok. Az olvasók talán nem is érzik át, hogy abban a pár sorban, amit kiírok a közösségi oldalra, mennyi előzetes munka, utánajárás van. A visszajelzések szerint sokan az oldalamon olvasott előrejelzés alapján tervezik meg például a hétvégét, a családi összejöveteleket. Ilyenkor nyáron pedig a kerti grillezést, bográcsozást. Nagyon nem mindegy tehát, hogy mit osztok meg. Magam is így vagyok ezzel: ha azt „jósolom”, hogy esni fog, akkor bizony essen is! Száz százalék bizonyosság nincs, így a hiba lehetősége mindig benne van. Rengeteg változót kell figyelembe venni, és ha bármelyiket rosszul rögzítjük, már más lesz a modellezés végeredménye.

Ha úgy adódik, fotókat is készít

Mondok egy másik példát is: a csapadékképződésnek, hogy tényleg essen is az eső, számos változónak kell teljesülnie. Ha ezek közül egy is hiányzik, már nem lesz csapadék. Ráduly László a közönség elé kikerülő előrejelzést mindig többféle modellből állítja össze. A nap végére készül el az összegzés. Bizonyos adatszolgáltatásokra elő is fizetett, így négy-, hat- vagy éppen tizenkét óránként megkapja a légkör főbb paramétereit. A rövid távú mellett elsősorban a hetvenkét órás előrejelzést nézi és modellezi. Ennél előrébb nézni felesleges, mert addigra jobbára csak találgatni lehet.

Naponta pedig több órát is eltölt a számítógép előtt. Egy nap általában egy előrejelzés készül. Ezt persze a rendkívüli helyzetek – várható zivatar, vihar, havazás – felülírják. Ilyenkor többször is frissíti az oldalt, hogy minél frissebb információk legyenek elérhetők. – Ha olyan az időjárás, akkor fogom a fényképezőgépem és felvételeket készítek. A minap szerencsém volt, mert a Kőszeg feletti villámokról látványos fotókat készítettem. Mindent összevetve, a szabadidőm nagy részét lefoglalja a hobbim. Ugyanakkor elmondhatatlanul jó érzés, és erőt ad, hogy a szenvedélyemmel sok embernek adok segítséget.