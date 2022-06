Az I. Csoóri-fesztivál, harminc helyszínen Körmenden

Az I. Csoóri Sándor Népművészeti Fesztivált a Kárpát-medence harminc helyszínén rendezik meg egy időben – június 11-én, szombaton –, részben azonos programokkal. Az egyik helyszín Körmend.

A fesztivál célja, hogy a nagy nyilvánosság előtt megmutassa az öt évvel ezelőtt elindult Csoóri Sándor-program eredményeit, a népművészeti mozgalom kiemelkedően magas színvonalát, résztvevőinek sokaságát. Vas megyében az erős néptáncos hagyományokkal bíró Körmend ad otthont az első Csoóri-fesztivál eseményeinek: szombaton 15 órakor az Árpád-házi Szent Erzsébet-templomban ökumenikus istentisztelet kezdődik, aztán a fesztivál résztvevőinek közös tánca következik a főtéren.

A körmendi Batthyány-kastély udvara sok táncot látott már – és szombaton megint!

Ezek után nincs megállás. A vasi néptáncegyüttesek, népzenei együttesek és népdalkörök – mintegy húsz közösség – műsorát a Batthyány Örökségközpont udvarán láthatják az érdeklődők: 18 órától 21 óráig. Ezúttal a fesztiválon kerítenek sort a hagyományos körmendi májusfa-kitáncolásra is. „A házigazda Béri Balogh Ádám Táncegyüttes és a szervezők jó szívvel ajánlják az I. Csoóri Sándor Népművészeti Fesztivál Vas megyei eseményeit!” – olvasható az ajánlóban. A műsor után táncba hívják a közönséget, táncház kezdődik. Az esemény rendezője a Martin György Néptáncszövetség, szervezők: Béri Balogh Ádám Táncegyüttes, ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes, Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes, Ungaresca Táncegyüttes.

ÚRISTEN, MI EZ A NYÁR?! w/ VALMAR

Szombathely, Cabana Garden, június 11.

Az elmúlt időszak legnagyobb slágerének feelingjét most a szombathelyi fiatalok érezhetik meg… Június 11-én a Cabana Garden színpadán VALMAR (01:00-01:30), a DJ-pultban GREG (22:00-23:00) és TAKIGABO (23:00-05:00). További információk az eseményről ITT.

Jubilál a templomnál a Középkori Vásárnap

Szentháromság vasárnapján, június 12-én 20. alkalommal rendezik meg Csempeszkopácson a Középkori Vásárnapot az Árpád-kori templom körül. Huszadszor elevenedik meg az autentikus helyszínen a régi falusi vásárok hangulata.

A mesterségbemutatók során életre kel a kovács, a kosárfonó, a mézeskalácsos, a fazekas, az ólomöntő, a fogadók és a vásári komédiák és a katonai táborok világa. Szekérre is ülhet a közönség. A program 10.30-kor a millenniumi emlékszobor megkoszorúzásával kezdődik 11 órakor: ökumenikus istentisztelet a templomkertben.

Délben ebéd a sátras fogadókban, 14 órakor a vásári menet bevonulása, vásárnyitás. A színpadon és a küzdőtéren 14.30-kor bemutatkozik a Fekete Sereg, fellép a Szamóca Színház, játszik a Kármentő népzenei együttes. 16.30-tól néptáncosok a színpadon, 17 órakor Berecz András Kossuth-díjas előadóművész lép színre. Lesz régizene-koncert, lovasbemutató, eljön a Nádasdy Ferenc Bandérium, 20 órakor a Bohemian Betyars koncertezik. Az Auria tűzzsonglőrcsoport bemutatója után 22 órakor: vásárzárás.

A Szerencsés Mária Szombathelyre is eljön

A celldömölki volt bencés kolostor udvarán tartotta meg a Szerencsés Mária című jelenkori misztériumjáték ősbemutatóját a Soltis Lajos Színház. Június 17-én ismét jelentős szabadtéri helyszínen, a szombathelyi Brenner-kollégium udvarán láthatja a közönség az előadást.

A „városalapító varieté” főszereplője – Szerencsés Mária mellett – Koptik Odó apát, aki a templom megépítésével vetette meg Celldömölk alapjait. A szombathelyi vendégjáték alkalmával, a székesegyház szomszédságában könnyen eszünkbe juthat Szily János, az első püspök, akinek heroikus életműve ugyancsak erőteljesen hozzájárult Szombathely várossá válásához. Vagyis: bár a Szerencsés Mária valós celldömölki történetek és persze legendák nyomán jött létre, univerzális jelentése is van. „Hogyan lehetséges, hogy a város – ti. Celldömölk – főterén, hol néhány száz éve még vadkankonda dagonyázott, ma kis hazánk egyik legbecsesb temploma áll? Mivel több a csodálatos Koptik Odó, mint egy furcsa utcanév? Hogy jön ide a dömölki homok csillogása? És miképpen tett számos és számtalan csodát a dömölki Szerencsés Szűz Mária kegyszobra? Vagy az is lehet, hogy az egész nem több puszta cselecsalánál…?” – kérdezik az alkotók.

Balra a címszereplő, Koptik Odó – azaz Temesi Zsolt. A felvétel a celli ősbemutatón készült

Forrás: Benkő Sándor

Válaszol az előadás, ez a „városalapító varieté, lokálpatrióta legendárium, önkéntelen összekacsintás, mélyen magyar misztériumjáték hóbortos huncutsággal fűszerezve – tíz jelenésben, egy részben, sok nézőpontból”. Rendezte: Benkó Bence, Fábián Péter. Dramaturg: Fábián Péter. A Brenner-kollégium udvarán június 17-én 18 órakor kezdődik a játék.

Rába menti szlovén nap

A kétvölgyi Kultúrház udvarán június 11-én (szombat) rendezik meg a Rába menti szlovén napot.

13.30-kor szlovén nyelvű tábori szentmise kezdődik, 14.30- kor átadják a kemencés házat. 15 órakor a sátorban indul a kulturális program. Fellépők: az apátistvánfalvi KÁT gyermek néptánccsoportja, az MSZSZ felsőszölnöki néptánccsoportja, a felsőszölnöki Cinegék a Cerkvenjak néptánccsoport (Szlovénia), a Modrijani zenekar. Közben lehet sétálni a réti orchideák tanösvényén, műhelymunkát végezni az új kemencénél, ugrálóvárazni és játszani, fotókiállítást nézni.

A festői Szentendre a festői Kőszegen

A 40 éves várszínház színre viszi a nyarat: minden egyes napra tartogat meglepetést. Érdemes böngészni, válogatni, bekarikázni a programokat.

Június 11-én, szombaton például a vígjátékok kedvelői járnak jól: az Imádok férjhez menni című örökzöldet ezúttal a Budapesti Művész Színház hozza el Kőszegre. Arról van szó, hogy Victoria elveszíti férjét a háborúban, majd özvegyként hozzámegy Bill barátjához, Freddie-hez. Itt vége is lehetne a történetnek, ha az exférj nem állít mégis haza. Humorban nem lesz hiány, az biztos. A kőszegi kínálathoz hozzátartoznak a kiállítások is. Június 13-án 18 órakor nyílik meg a vár lovagtermében A festői Szentendre című tárlat, Sipos Tünde művészettörténész ajánlásával. A Szentendrei Régi Művésztelep ikonikus helyszíne a modern kori magyar művészet történetének, hiszen 1926 óta szinte töretlenül az aktív alkotómunka terepét jelenti. A Szentendrei Régi Művésztelep napjainkban tizenkét műtermet foglal magában, ahol művészgenerációk bontakoztatják ki tehetségüket. A Festői Szentendre – válogatás a Szentendrei Régi Művésztelep alkotóitól című kiállítás olyan emblematikus festményeket mutat be, melyek meghatározóak Szentendre kortárs művészeti életében.