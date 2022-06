Igazi örömünnep volt szombaton Szombathelyen. Rég nem látott tömeg gyűlt össze a Csónakázótó környékén az év leghosszabb napján. A kisebbek az ugrálóvárak, a pónik és a forgó járművek környékén, az adrelaninfüggők az extrém játékok körül gyülekeztek. Az est egyik sztárfellépője az Inflagranti együttes volt, többen már a hangszerelés ideje alatt táncra perdültek. A jó zene mellé finom étkek és nedűk dukáltak. Harmadik alkalommal rendezték be a Szentivánéji Borligetet az Ezredévi Parkban, ahol napközben árnyék, este lámpafényes hangulat várta a vendégeket. A borliget színpadán pedig szombathelyi tehetségek szolgáltatták a talpalávalót: fellépet Hollósy Kornél zongorista, Kiss Vivien énekes, a Movement Academy, a Somogyi Mihály és Paksi Liza duó, valamint a Somogyi Barna és Somogyi Zénó zenészduó. Szommer Ildikó szervezőtől megtudtuk: küzdelmes volt a borászokat idecsábítani. A pandémia óta az a tapasztalat, hogy mindenki a saját pincészeténél rendezkedett be arra, hogy vendégeket fogadjon. Végül nyolc borvidékről tíz borászat nedűit kóstolhatták meg az érdeklődők. Öttagú zsűri is értékelte a borokat: valamennyi tétel arany és ezüst minősítést kapott, a minőségre tehát nem lehetett panasz. Szommer Ildikó hozzátette: a 27 versenyre nevezett bor közül 16 fehér, 2 rozé és a többi vörös volt.