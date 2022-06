Többször számoltunk be olyan balesetekről a Vas Népe és a vaol.hu felületein, ahol a gyalogátkelőhelyen átkelő embereknek nem adták meg az elsőbbséget a járművek. Olvasónk Szombathelyen készült videóján ő épp megállt egy gyalogátkelőhely előtt a gyalogosok miatt, de a külső sávban egy autós ezt és a gyalogosokat is figyelmen kívül hagyva elhajtott mellette fékezés nélkül, épp a gyalogosok előtt. Itt most nem történt baleset, de kétségkívül szabálytalan és balesetveszélyes is volt ez a manőver.

A KRESZ több bekezdésben is foglalkozik a fenti szituációval:

1. "Kijelölt gyalogosátkelőhelyen a járművel a gyalogosnak elsőbbséget kell adni."

2. "(...) a jármű vezetőjének csak olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy a jármű vezetője az elsőbbségadási kötelezettségének eleget tudjon tenni."

3. "A kijelölt gyalogosátkelőhely előtt megálló vagy forgalmi okból álló jármű mellett meg kell állni és továbbhaladni akkor szabad, ha a vezető meggyőződött arról, hogy azt a gyalogosok elsőbbségének a megsértése nélkül megteheti."