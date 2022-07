Többedik napja már, hogy a délelőtti órákban a 30 Celsius-fokot súrolja a hőmérő higanyszála. Igazi aratóidő van – tartja a mondás, és így is van: gombamód jelentek meg a kombájnok a vasi határban. Péntek már a harmadik nap, hogy Szabó Tiborék vágják a búzát Bögötén. Az őszi árpa betakarításával végeztek, a mintegy 250 hektárnyi búzatáblán még néhány napig biztosan eltart a munka. – Ilyen korán soha nem arattunk búzát – teszi hozzá, majd azt is: ilyen aszályos időszak sem volt mostanában. A tavaly le nem hullott csapadék nagyon hiányzik a földből, a június eleji eső csak ideig-óráig hozott enyhülést. A föld nedvességtartalma 50 centiméter mélységben is csak 6-7 százalék.

Hogy ez mit jelent a növény számára, meg is mutatja Szabó Tibor: a kavics megégette a leveleket, a kalász mintegy tíz centiméterrel kisebb a szokásosnál, a szemek apróbbak. Ennek ellenére a minőség kiváló: az eddigi mérlegelések szerint a sikértartalom, a hektolitersúly, a fehérjetartalom és egyéb, a sütőipar számára fontos paraméterek is megfelelőek.