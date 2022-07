Az állam azok számára teszi ingyenessé ezt az injekciót, akik már kerültek ilyen sokkos állapotba, azok pedig, akik valószínűsíthetően sokkot kaphatnak, 70 százalékos kedvezménnyel juthatnak hozzá az életmentő injekcióhoz. Ez év elején egy hétéves kisfiú a születésnapi tortázás után rosszul lett, anafilaxiás sokkot kapott – amit mogyoróallergiája váltott ki –, majd nem sokkal később meghalt.

– Amikor ez az eset benne volt a hírekben, a város képviselő-testülete – amelynek tagja az egyik háziorvosunk, dr. Pataky Pál is – elgondolkodott a hasonló esetek megelőzéséről, és úgy döntöttünk, szerzünk be néhány EpiPen-injekciót – mondta Tóth Balázs polgármester, akitől azt is megtudtuk, hogy hat darabot vásároltak, hármat a felnőtt-, kettőt a gyermekrendelőkben helyeztek el, egyet pedig a mentőállomáson, mert akárki nem adhatja be. – Így azonnal rendelkezésre áll az injekció, ha bárkinek szüksége lenne rá, erről a lakosságot a városi újságon keresztül tájékoztattuk. Hasonlóan jártak el Csepregen is, csak ott még egészségügyi képzést is tartottak.

– Bármikor bárkinél történhet egy előre nem látható allergiás reakció, amire sem ő, sem a környezete nem számít. Az EpiPen-injekciók birtokában nyugodtabbak vagyunk. Bárcsak soha ne lenne rájuk szükség! Édesapám szavaival élve: „a VAN-tól nem kell félni”, inkább legyen, minthogy nincs – fogalmazott Horváth Zoltán polgármester, hozzátéve, hogy az általános iskolába és az óvoda három tagintézményébe adtak életmentő injekciót, valamint a tűzoltóságon is helyeztek el, ahol 0–24 óráig elérhető baj esetén.

Arról is tájékoztatott, hogy az EpiPen-injekciók beszerzése okot adott arra is, hogy elsősegélynyújtási ismereteket – így injekcióadást is – tanítsanak. Két foglalkozást tartottak: egyet az oktatási intézmények dolgozóinak, pedagógusoknak, óvodapedagógusoknak, egy másikat a Baba-Mama Klubban kisgyermekes szülőknek. Az egyszerű beavatkozások életmentők lehetnek.