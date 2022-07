Amikor általános iskolában, 1980-ban megkérték, hogy rajzolja le, hogyan képzeli el az életét húsz év múlva, már akkor istállóban álló teheneket rajzolt a papírra, amikhez ő fecskendővel a kezében, fehér köpenyben sétál be, hogy meggyógyítsa azokat. Szülei is az állatok szeretetére nevelték: megengedték, hogy tartson hullámos papagájt, zebrapintyet, japáni sirálykát, tengerimalacot, hörcsögöt és halakat is. Emellett sokat tanult a különböző állatos magazinokból, de Fekete István regényeit is előszeretettel olvasta.

A nyarakat a nagyszüleinél töltötte, akik tehenet, disznót és baromfit is tartottak. Náluk látott először állatorvost munka közben, „asszisztálhatott” elletésnél és császármetszésnél is. Ezek az élmények nemhogy eltántorították, sokkal inkább felkeltették az érdeklődését a szakma iránt. Mint mondja, mindig is érdekelte az állatok belseje, így nem volt ritka, hogy nagypapája elcsent bicskájával felboncolta az elhullott egyedeket. Az egyetemre első próbálkozásra egy pont híján nem vették fel. Akkor egy évig újságkihordónak állt, mellette pedig szorgosan tanulta a biológiát és a kémiát. Másodjára sikeresen felvételizett az állatorvosi egyetemre.

Miután azt elvégezte, néhány hónapig dolgozott a Szombathelyi Állami Gazdaság tehéntelepein, ám az a munka, ahogy fogalmaz, nem elégítette ki. Végül megtalálta egy lehetőség, és elhelyezkedett a székesfehérvári állatkórházban, ahol már komolyabb eseteket is kezelhetett. Ebben a munkában már megtalálta a számítását, két évig dolgozott Székesfehérváron, amikor megkereste dr. Héjj Attila azzal, hogy a régi szombathelyi állami állatkórház helyiségei kiadók – ekkor döntött úgy egykori évfolyamtársával, dr. Peresztegi Attilával, hogy közös céget alapítanak és kibérlik a helyiségeket. Mivel az intézmény ismert volt a megyében, a féléves szünet után visszatértek az egykori páciensek, bizalommal fogadták a fiatal állatorvosokat. A korábban megszerzett tudásuknak köszönhetően olyan beavatkozásokat is képesek voltak elvégezni, amikre korábban más nem vállalkozott a megyében. Egyre több betegük lett, 2005-re kinőtték az akkori rendelőiket. Akkor építtették meg a mai, Bartók Béla körúti állatkórházat. Az állatorvos mindig is odafigyelt arra, hogy fejlődjön a szakmájában.

– Az, hogy nagy orvosi létszámmal dolgoznak a klinikán, lehetőséget adott arra, hogy minden kolléga bizonyos területekre specializálódjon a magasabb szintű ellátás biztosítása érdekében. Így nem csupán Vas megyéből, de Veszprém, Győr-Moson-Sopron és Zala megyékből is küldenek a kollégák hozzájuk komplikáltabb eseteket. Varjú doktor a bonyolultabb lágyrész és szemműtétekre, onkológiai ellátásra specializálódott. Nagy büszkesége, hogy az első olyan állatorvos volt, aki sikeres peritoneális dialízist végzett hazánkban veseelégtelenségben szenvedő kisállatokon. Módszerét a humán orvoslás módszereire alapozta.

Mint mondja, amíg ilyen lehetőségek nem voltak, ezeket az állatokat elaltatták. Ma már 40 százalékban megmenthetők. Az, hogy „referáló klinikát üzemeltet”, azaz kollégáival a hétköznapi állatorvoslástól eltérő beavatkozásokat végeznek, folyamatos fejlődésre készteti. Az Állatorvosi Kamara aktív tagjaként kisállatgyógyászattal kapcsolatos előadásokat szervezett. Saját és kollégái képzése a szívügyévé vált. Természetesen egy, a szakmájában sikeres embernek is szüksége van a kikapcsolódásra, feltöltődésre.

Ezt Varjú Gábor életébe a triatlon hozta meg, amiben országos sikereket is magáénak tudhat. Sportolás közben, tavaly szeptemberben történt meg a balesete, biciklizés közben egy álló teherautónak hajtott. A baleset következtében háti szakaszon eltörött a gerince és megsérült a gerincvelője.

A sérülés miatt a mellkas vonala alatt nincs érzés és reflex, nem működnek a mozgatóidegei. Kilenc hónapnyi kórházi kezelést követően térhetett haza otthonába. A keze ép maradt, így szeretetett volna mielőbb visszatérni hivatásához. Ez júniusban meg is történt. – Ahhoz, hogy visszatérhessek, az állatkórházban kisebb átalakításokat kellett eszközölni. Azonban a műtőasztal állítható magasságú és forgatható is, így műtéteket is tudok végezni. A huszonhat munkaévem során összegyűjtött tapasztalatomat is szeretném átadni a kollégáknak – vázolta terveit az állatorvos.