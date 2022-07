A korábbi jól megszokott programok mellett ebben az évben új helyszínként az egyházmegye intézményei tárlatvezetésekkel, vásárral és színi előadásokkal csatlakozik be a fesztiváli forgatagba. Idén először az ELTE mellett a POTE is csatlakozik a rendezvényhez: egészségügyi szűrésekkel várnak mindenkit.

Forrás: Unger Tamás

Grünwald Stefánia, a Savaria Turizmus NKft. vezetője elmondta: elkészült a karnevál honlapja, ami visszaszámlál a karnevál időpontjáig, emellett új funkcióval is bővült, a kilátogatók saját programnaptárukat is összeállíthatják. Szintén újdonság, hogy a fizetős programokra már digitálisan is megválthatók a jegyek.