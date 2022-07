A pandémia előtt is aktívan zarándokolt Mohos Géza: társaival 2018-ban Lengyelországban jártak, a czestochowai Jasna Góra-i kolostorig tekertek, 2019-ben a Hargita megyei Mária-kegyhely, Csíksomlyó volt az úti céljuk.2017-ben egy barátjával járt már Máriabesztercén, most a feleségével ismételték meg az utat. Azt meséli, tartottak tőle, mert az idén kevesebbet tudtak biciklizni, edzeni, de szerencsére gond nélkül, jó tempóban haladtak. Szombaton keresztútra ment a teljes csoportjuk, amelynek a végén elásták a vasvári Szűzanyától hozott követ, így tették le a lábnyomukat. Vasárnap szentmisén vettek részt, imádkoztak a Szűzanya szobránál, utána utaztak haza. A zarándoklatot ezúttal is falujukért és a balogunyomi kerékpárútért ajánlották fel, és azért is, hogy ne dörögjenek a fegyverek.