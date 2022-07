A rendkívüli ülésen a sárvári képviselő-testület a város településrendezési eszközeinek módosítására irányuló eljárás megindításáról döntött. Ugyanis a Flex International Kft. fordult azzal a kéréssel az önkormányzathoz, hogy a korábban a Lenovo-gyárnak helyet adó ipari csarnok mögötti területen munkásszállást szeretne építeni a kormányzati támogatási program keretében. Ezért a város kezdeményezte az érintett terület különleges munkásszálló övezetbe történő átsorolását.

A képviselők döntése annak a lehetőségét teremti meg, hogy a Flexnél dolgozó külföldi munkavállalók biztonságos, kontrollált körülmények között, a munkahelyükhöz közel tudjanak lakni, így a legkevésbé zavarva a város lakosságát. A tervezett fejlesztés nemcsak magáncélt szolgál, hanem alapvető közérdeket, önkormányzati feladatellátást, és elősegíti a város további gazdasági fejlődését is. Az érintett területre tervezett épületek a teleknagyság negyven százalékát foglalhatják el, és ugyanannyi, 40 százalékos zöldterülettel is rendelkeznie kell. Továbbá a munkásszállás kialakításával egyidejűleg az is cél, hogy az elhelyezett személyeket kiszolgáló kereskedelmi és szolgáltató épületek is létesíthetőek legyenek.