A pénteki nyitónapon a külső várudvar falai melletti zöld területen most is sokan vertek sátrat és táboroztak vasparipáik közelében. A vár nagyszínpadán este a Rómeó vérzik, az Ossian és a Tankcsapda adott koncertet. Másnap a belvárosi lezárt útszakaszon folytatódott a program a közkedvelt Herceg Balázs „Mókus” motorosakrobata humoros és lélegzetelállító mutatványaival. Ezt követően indult a fesztivál talán leglátványosabb, fő attrakciója, a felvonulás. A teljesen demokratikus menetben egymás mellett vonultak bőregyenruhás vezetőikkel a legdrágább márkák csúcspéldányai a keleti gyártmányú, leharcolt mopedekkel. Így a motorcsodákkal büszkén feszíthettek közösen a benzinbolhák tulajdonosai a mintegy negyven kilométeres útszakaszon. A Sárvár belvárosából Sótony, Nyőgér felé Kám irányába induló több mint félezer motoroshoz a város határában csatlakoztak a Vármeetinggel párhuzamosan szervezett I. Nemzetközi Kamionos Fesztivál résztvevői is.

Szombat este a fesztivál a Nádasdy-várban a Lord, a Kowalsky meg a Vega, és a Road együttesek koncertjével zárul.