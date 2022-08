Igazi ünnep volt pénteken Gasztonyban: V. Németh Zsolt miniszteri biztos, országgyűlési képviselő Nagy Miklós polgármester, továbbá az önkormányzat és a hivatal vezetői közösen járták be a közelmúltban megvalósuló beruházások helyszíneit.

A Templom utca több mint 30 millió forintból újult meg, a temető melletti parkoló kialakítására pedig csaknem ötmillió forintot nyert Gasztony a Magyar Falu Programban. A Petőfi és Ószeg utca rendbetétele belügyminisztériumi támogatással valósult meg, összesen több mint húszmillió forintból. A Gasztonyi Tapsifüles Óvoda KRESZ-parkkal bővült a legkisebbek örömére: ez több vállalkozó és az önkormányzat összefogásával valósult meg mintegy másfél millió forintból.

– Ez jó példa arra, milyen, amikor az önkormányzat nemcsak a pályázati lehetőségekre vár, de saját erőből is fejleszt. S bár összegszerűségében ez a legkisebb, de mégis az egyik legfontosabb beruházás, hiszen a jövő generációjának szól – fogalmazott V. Németh Zsolt. Hozzátette: ez a fejlesztési csokor egyúttal szemlélteti az elmúlt évek eredményeit. Ilyen, mikor egy országban gyarapodás van és kellő figyelmet kapnak a falvak.

Majd így folytatta: - Látjuk, mi folyik a világban és mit veszélyeztet egy ilyen helyzet. A fókuszpont most áthelyeződött: a következő időszakot, az előttünk álló telet a legkevesebb sérüléssel, kellemetlenséggel szeretné átvészelni a kormányzat az emberekkel közösen. - Rég volt már olyan időszak, amikor azt lestük minden reggel, hol tart a háború a szomszéd országban, hiszen nagyon szoros és egyenes következményei vannak ránk nézve is.

Forrás: Szendi Péter

A képviselő szólt arról is, a kormányzat most egy kicsit átgondolja a fejlesztéseket, de átgondolja, és nem megszünteti. Az állami beruházásokat illetően számítani kell újratervezésre, a Magyar Falu Program a jövő évben is folytatódik, ahogy az európai uniós pályázatok is újabb lehetőségeket jelentenek majd.

Forrás: Szendi Péter