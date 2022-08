Küzdősport bemutatók és fitneszórák is színesítették a szombathelyi Apáczai háznál megrendezett programot, amihez uniós támogatás is társult. Ottjártunkkor Szolyáki Tibor fiatalokkal tartott thai box bemutatót, amit több szülő is büszkén figyelt. - Önvédelemnél is hasznos a thai box tudás, ahol a könyököt és a térdet is lehet használni. Itt most rúgásokot és ütéseket is bemutattunk - mondta el Szolyáki Tibor.