Dr. Gulyás Gergely elöljáróban azt mondta, hogy egész Európának, így Magyarországnak is vannak nehézségei. A magyar kormány a lakossági fogyasztóknak segít, hiszen az átlagfogyasztásig a rezsicsökkentést fenn tudja tartani.

- Még ha az egyes intézmények működése csorbát is szenved, a legfontosabb célunk az, hogy az ország ne álljon le. Jelenleg mindenhol, az önkormányzatoknál és az államnál is annak a felmérése zajlik, hogy az egyes intézmények fogyasztása hogyan csökkenthető, és melyik intézmény működése fenntartható. Határozott szándékunk, hogy a bölcsődéket, az óvodákat, az iskolákat, az egészségügyi és szociális intézményeket működtetni kell. Ezek jó része állami fenntartásban van, így a pluszköltségeket a kormánynak kell vállalnia - mondta a miniszter, majd kitért arra is, hogy mindenhol próbálják mérsékelni a kiadásokat, hiszen a megnövekedett energiaárak mellett a teher mindenkinek elviselhetetlen és nehéz, annak viszont örülni kell, hogy az átlagfogyasztásig mindenki a korábbi árat fizeti. Ez nagy teljesítmény, és több százezer forintot jelent minden háztartás esetén, amit az államnak kell kifizetnie.

Dr. Gulyás Gergely a víziközmű-vagyon átadásával kapcsolatos kérdésre így reagált:

- A minisztérium most összesíti az eddig beérkezett véleményeket. Mi előzetesen azt mondtuk, hogy minden önkormányzat szabadon dönt arról, hogy a víziközmű-vagyont megtartja vagy az állam javára felajánlja. Úgy látjuk, hogy gazdaságosabban lehetne működtetni a víziközműveket, de ez egy legitim vita. Vannak visszajelzések, amelyek alapján úgy tűnik, hogy lesznek, akik nem ajánlják fel, de az önkormányzatok többsége szeretne az állammal egy újfajta együttműködést kialakítani. Nem azt akarjuk elérni ugyanis, hogy az önkormányzatoknak ne legyen tulajdonrésze. Egy kisebbségi tulajdonrész mindenképpen náluk maradna a jövőben is. Szeptember végére lesz tiszta és teljes képünk arról, hogy ki az, aki átadja a víziközmű-vagyont, pontosabban az államot is beengedi tulajdonosként, és ki az, aki nem.

Fotós: Szendi Péter

A miniszter arról is beszélt, hogy 2010-ben a kormány azt a stratégiai célkitűzést fogalmazta meg, hogy a távközlésben, a médiában, a bankrendszerben és az energetikában is legyen magyar tulajdon.

- A Vodafone Magyarország megvásárlása hosszú távon komoly nyereséget hozhat a magyar államnak, így ezt egy jó üzletnek tartjuk - mondta.

Dr. Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy nehéz hónapok elé nézünk, mindenhol kézzel fogható a bizonytalanság.

- Azzal, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, az európai energiaellátás alapvetően megváltozott, és azzal, hogy az EU szerintünk szerencsétlen szankciókat hozott, olyan helyzet állt elő, ami sokkal károsabb Európa számára, mint Oroszországnak. Természetesen tudjuk, hogy valamilyen választ adni kellett, így a szankciók is érthetők, de az energetika területére ezt nem szabadott volna kiterjeszteni. Európa úgy lőtte saját magán lábon, hogy közben Oroszország nagy pénzeket keres az elszabadult energiaárakon. A szankciók tehát jó üzletet jelentenek Oroszországnak, de nagyon rosszat Európának, ezért mondjuk azt, hogy változtatni kellene. Nem tudjuk, meddig tart a háború, és nem látjuk azt a józan belátást az Európai Unió tagállamaiban, amely az energetikát kivenné a szankciós területről, és ebben a kérdésben Oroszországgal való együttműködésre törekedne - tette hozzá a miniszter.

Forrás: Szendi Péter

Magyarországon tavaly november óta rögzített áron kapható a benzin és a gázolaj, ami azt jelenti, hogy a magyar fogyasztók továbbra is elviselhető áron jutnak üzemanyaghoz. Amíg lehet, a kormány szeretné fenntartani ezt. Mindig három hónapra hosszabbítják meg az intézkedést. A kedvező ár október elsejéig biztosan fennáll, a továbbiakról szeptember második felében döntenek.

- Nem szabad elfelejteni, hogy a magyar tulajdon nemcsak a már említett távközlés, hanem az energia területén is milyen fontos. Ha nem lenne olyan regionális magyar multicég, mint a MOL, akkor fel sem merülhetne egy ilyen intézkedés, hiszen egyszerre kell fenntartani az üzemanyag kapcsán az ellátási biztonságot és a kedvezményes árat is.