Eszter több mint húszfős mezőnyben, a finn fővárosban, Helsinkiben versenyez október 20–23-a között. Eredetileg úgy volt, hogy Sanghajban rendezik meg a WorldSkillst, vagyis a szakmai készségek világbajnokságát. A kínai nagyváros azonban lemondta az eseményt, így a világban több helyszínen mérik össze tudásukat az egyes szakmák legjobbjai. Bősze Eszter, aki tavaly érettségizett a Kisalföldi ASzC Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban, Helsinkiben versenyez.

Gőzerővel készül a nagy kihívásra, részben azért is költözött Budapestre néhány hete, hogy az ország egyik legjobb virágkötő mesterétől, Németh Attilától tanuljon. Persze vannak mások is, akik a felkészülését segítik. Boros Attilával Szigetszentmiklóson gyakorol, emellett a korábbi versenyzővel, az egykor szintén „hermanos” Takács Dániellel is gyakran beszél.

– Hogy pontosan milyen feladat lesz a versenyen, nem tudható előre, csupán sejteni lehet az előző évek alapján. Lehet menyasszonyi vagy kézben kötött csokor, térdísz vagy koszorú – mondja Eszter. Amúgy most az őszi színkavalkád a divatos a csokrokat illetően, de még játszik a púderszín is. Az ágas-bogas dolgok szintén népszerűek, a virágok közül pedig tipikusan az őszi dália szezonja van most, de Budapesten nagyon szeretik a proteákat, a vanda orchideát és a különféle rózsákat. A menyasszonyi csokroknál még mindig a pasztell a nyerő, a formát tekintve pedig az aszimmetrikus.

– Nagyon jól érzem magamat Budapesten, számomra nagy elismerés, hogy Németh Attilával dolgozhatok. A versenyfelkészülés is nagyon jól megy, remélem, hogy eredményes leszek Helsinkiben – teszi hozzá végül a 21 éves Bősze Eszter.