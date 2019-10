A görög PAOK gárdáját verte el a magyar bajnok Falco

A kosárlabda Bajnokok Ligája 2. fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely parádés teljesítményt nyújtva aratott győzelmet a görög PAOK ellen.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Mindkét csapat vereséggel kezdte a sorozatot: a Falco Franciaországban, a Dijon vendégeként kapott ki, míg a PAOK hazai pályán, a török Besiktas ellen. Kedden este mindkét gárda a javítás reményében lépett pályára az Arena Savariában. A hazaiaktól Bíró hiányzott betegség miatt.

Kihagyott helyzetek után görög tripla nyitotta a meccset. Erős tempót diktáltak, keményen védekeztek a felek. Váltott pontokat láthatott a roppant lelkes szombathelyi közönség – de az előny rendre a vendégeknél volt. Perl egyenlített egy triplával, tartott a lépést a Falco. A szombathelyiek nem a legjobb dobóformájukkal rukkoltak elő, büntetőket is hibáztak – szerencséjükre Perl jó napot fogott ki. A görögök viszont remekül céloztak távolról is. Így pedig kezdett veszélyessé válni a PAOK előnye (9. perc: 11-20). De felzárkózott a házigazda. Olyannyira, hogy Filipovity triplájával a vezetést is átvette a második negyed elején (12. perc: 21-21). Időt is kért a görög kispad – sikerült megtörni a sárga-feketék lendületét. Átrohant a PAOK a Falco védekezésén. Gasper Okoron is maga köré gyűjtötte tanítványait (15. perc: 26-30). Ismét erőre kapott, felgyorsított a játékát a Falco – Benke is belelendült, palánk alatt is rendezte sorait a házigazda. Parázs csata kerekedett a meccsből (18. perc: 32-30). Dudaszós görög dupla vetett véget az első félidő rohanásának (32-36). Óriási füttyszó kísérte öltözőbe a játékvezetőket, akik úgy tűnt, hogy a görög csapatot azért jobban tisztelik.

Fordulás után sem lassult a tempó, de ekkor már pontosabban játszott, jobban dobott a Falco. Ekkor már inkább a hazaiaknál volt a néhány pontos előny. Elszántan, keményen, gyorsan játszott a házigazda. Támadásban azonban akadtak hibák, több ígéretes akciót sem sikerült jól befejezni (24. perc: 41-41). A hazaiak szerencséjére Perl ihletett formában játszott, és Benke is szorgalmasan termelte a pontokat. Ugyanakkor a PAOK szinte dobást sem rontott távolról. Így pedig fej, fej mellett haladtak a csapatok (28. perc: 49-50). Három negyed alatt nem jutottak egymással dűlőre (30. perc: 55-56). A záró játékrészt 6-0-val, és rendkívül koncentráltan kezdte a Falco, igyekezett magához ragadni az irányítást. (33. perc: 61-56). Nem hagyta magát a szívósan harcoló PAOK, ott loholt ellenfele nyomában. Így kiélezett végjátékba torkollt a csata (36. perc: 63-62). A kőkeményen, hiba nélkül védekező Falco tűnt higgadtabbnak a kiélezett pillanatokban – kapkodtak, sokat hibáztak a vendégek. A remeklő Hooker növelte tíz pontra a hazai fórt (38. perc: 72-62). És innen már nem volt visszaút a PAOK számra, rutinosan hozta le a közvetlen hajrát a Falco. És megszerezte első győzelmét a BL-ben!